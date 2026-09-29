Storia di un Centro Sportivo: nel Golfo di Napoli tra Luna Rossa, Fiamme Gialle Nice e la rotta per la Barcolana

Il Golfo di Napoli fa da cornice alla nuova imperdibile puntata di “Storia di un Centro Sportivo”, un viaggio esclusivo che unisce la grande tradizione marinara all’eccellenza della vela d’altura

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Protagonista assoluta dell’episodio è l’imbarcazione Nice del IV Nucleo Atleti Fiamme Gialle Vela, al centro di un racconto che intreccia il prestigioso sodalizio con Luna Rossa, con atleti delle Fiamme Gialle presenti nel team italiano, la marcia di avvicinamento alla celebre Barcolana (in programma domenica 11 ottobre 2026) e le celebrazioni per il 40° anniversario dalla fondazione del Gruppo Sportivo.

L’eccellenza al timone: la visione del Capitano Francesco Nerone

A coordinare e guidare questa straordinaria macchina di alta specializzazione sportiva c’è il Capitano Francesco Nerone, Comandante del IV Nucleo Atleti Fiamme Gialle.

Sotto la sua guida rigorosa e appassionata, il reparto della Guardia di Finanza continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto nel panorama nautico nazionale.

È grazie alla leadership del Capitano Nerone e alla sua capacità di coniugare i valori istituzionali con le esigenze della vela professionistica che prende forma il lavoro quotidiano di atleti e tecnici, trasformando la disciplina e lo spirito di corpo in risultati d’élite.

Tra i segreti della vela d’élite con Paolo Cian

Accanto al Comandante Nerone, a svelare i segreti della navigazione a bordo dell’imbarcazione Nice troviamo una vera e propria leggenda della vela azzurra, lo skipper Paolo Cian. Grazie alla sua straordinaria esperienza internazionale, timoniere di Mascalzone Latino alla Louis Vuitton Cup nel 2003 e di Shosholoza, la prima barca africana nella storia della Coppa America, nel 2007, Cian apre le porte di un’imbarcazione unica, capace di fondere il rigore delle Fiamme Gialle con l’avanguardia tecnologica e la spinta propulsiva del sodalizio con Luna Rossa.

Il risultato è un mix perfetto di precisione millimetrica e adrenalina pura, esaltato dallo scenario ineguagliabile del Golfo di Napoli, autentica palestra a cielo aperto per i campioni della nautica mondiale.

Il format e il traguardo dei quarant’anni

Questa puntata di “Storia di un Centro Sportivo” impreziosisce un anno storico per le Fiamme Gialle.

I festeggiamenti per i quarant’anni del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle Vela celebrano una tradizione di successo, che guarda dritta alle prossime grandi sfide, dalle rotte della Barcolana fino ai massimi palcoscenici della vela internazionale. Un racconto di uomini, passione e identità sportiva che sa di mare e di futuro.

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