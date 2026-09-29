Campionati Italiani Cadetti 2026: Agropoli apre le porte all’atletica giovanile

Venerdì 2 ottobre Agropoli, designata Comune Europeo dello Sport 2027, darà il via ufficiale ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti 2026, organizzati sotto l’egida della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Atletica, al via ad Agropoli i campionati italiani Cadetti 2026

A partire da venerdì 2 ottobre alle ore 16:00 le rappresentative regionali arriveranno e si disporranno presso il porto di Agropoli in vista della sfilata. Alle 16:30 partirà la Carovana delle Regioni: le 21 rappresentative dell’atletica italiana Cadetti sfileranno per alcune vie della città, salutando Agropoli e i suoi abitanti. Alle 18:00, in piazza Vittorio Veneto, si terrà l’accensione del Fuoco Olimpico, che segnerà ufficialmente l’inizio dei Campionati.

Le competizioni, in diretta su Sportface TV a partire dalle 8:30, si svolgeranno sabato 3 e domenica 4 ottobre presso lo Stadio “Guariglia” di Agropoli, dove si disputeranno tutte le gare in programma. La rassegna nazionale riservata alla categoria Under 16 arriva per la prima volta in Campania e si terrà presso lo stadio “Pietro Mennea” di Agropoli, impianto che negli ultimi anni ha già ospitato diverse manifestazioni di rilievo nazionale.

L’assegnazione costituisce un significativo riconoscimento per il movimento regionale e per il territorio, chiamati ad accogliere atleti, tecnici e rappresentative da tutta Italia. I Campionati Italiani Cadetti rappresentano uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario federale giovanile, con l’assegnazione dei titoli individuali e della classifica per Regioni.

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Il presidente federale Stefano Mei ha dichiarato: «Sono felice che per la prima volta i Campionati Italiani Cadetti si svolgano ad Agropoli. È un riconoscimento importante per una città e per un territorio che hanno investito con convinzione nell’atletica. I Cadetti rappresentano il nostro futuro: sono ragazze e ragazzi che vivono una delle prime esperienze davvero significative della loro carriera sportiva. Per questo è fondamentale offrire loro un contesto capace di farli sentire protagonisti. Sono certo che Agropoli saprà trasmettere tutto il calore e la passione che la contraddistinguono. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. Sono convinto che vivremo un’edizione speciale e una grande festa dell’atletica giovanile italiana».

Anche il consigliere nazionale Carlo Cantales ha espresso soddisfazione: «Sin dal primo giorno del nostro insediamento siamo stati impegnati a valorizzare l’Italia e i suoi territori da nord a sud e dall’Adriatico al Tirreno. Grazie alla disponibilità della città di Agropoli la Federazione ha trovato una proposta valida e vantaggiosa per tutto il movimento, riportando al Sud questo grande evento per l’atletica dopo 21 anni. La Campania si farà trovare pronta, grazie all’Atletica Agropoli, al suo presidente Angelo Palmieri e a tutta l’amministrazione comunale, nonché al presidente Bruno Fabozzi e a tutta la FIDAL Campania, e a tutti coloro che hanno dato supporto a questa sfida e che renderanno indimenticabile questa che è una delle manifestazioni più accattivanti e coinvolgenti dell’atletica italiana, che continua sempre a guardare al futuro».