Tiro a volo, Azzurrini a Il Cairo per la Coppa del Mondo Junior ISSF 2026

Al via la prova di Coppa del Mondo Junior: prima in gara lo Skeet, poi il Trap.

La squadra italiana è partita per la prima prova della Coppa del Mondo Junior ISSF 2026 di tiro a volo e tiro a segno, in programma all’International Olympic City de Il Cairo.

Ad aprire il programma saranno gli specialisti dello Skeet, guidati dal Direttore Tecnico Luigi Lodde, partiti oggi da Roma. A rappresentare l’Italia ci saranno Matteo Bragalli e Marco Coco al maschile, mentre al femminile scenderanno in pedana Arianna Nember ed Eleonora Ruta.

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Il programma dello Skeet prevede gli allenamenti ufficiali lunedì 20 aprile, seguiti dalle gare il 21 e 22 aprile, con 75 piattelli nella prima giornata e 50 più le finali nella seconda.

Dal 21 aprile sarà invece il turno della squadra di Trap, guidata dal Direttore Tecnico Marco Conti. Convocati per l’Italia Luca Gerri e Francesco Tanfoglio al maschile, Martina Montani e Camilla Stella Piazza al femminile.

Le gare di Trap inizieranno venerdì 24 aprile, mentre domenica 26 aprile si concluderà la manifestazione con la prova Mixed Team e la cerimonia di chiusura.

La tappa egiziana rappresenta un importante banco di prova per i giovani talenti azzurri, impegnati nel confronto internazionale con i migliori specialisti junior.