Tiro a Volo: a Laterina il Campionato Invernale di Sporting, il programma

Sarà il Tav Laterina di Laterina (AR) ad accogliere, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 febbraio, l’edizione 2026 del Campionato Invernale di Sporting. Un appuntamento attesissimo che porterà sulle pedane toscane i migliori specialisti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi titoli individuali e societari della stagione agonistica.

Il programma a Laterina

Per un intero weekend, Laterina diventerà il cuore pulsante dello Sporting invernale nazionale. In palio i titoli individuali e di Società, oltre allo Scudetto Tricolore e alle medaglie della FITAV, simboli di un traguardo che ogni atleta ambisce a conquistare.

La competizione individuale si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli, da completare obbligatoriamente in un’unica giornata, a scelta tra sabato e domenica. In caso di parità di punteggio, la classifica verrà definita attraverso il confronto delle serie ottenute sul campo prescelto, che dovrà essere comunicato al Coordinatore prima dell’inizio della gara. Un dettaglio tecnico che aggiunge ulteriore tensione e strategia alla sfida.

Grande attenzione anche alla competizione a squadre: ogni ASD potrà schierare fino a tre team di Tipologia A (sei tiratori, con un massimo di un atleta di Eccellenza e due di 1ª Categoria) e fino a sei team di Tipologia B (tre tiratori, con un massimo di due tra Senior e Junior). In palio, per le prime tre squadre di ciascuna tipologia, i Trofei FITAV che celebreranno le società protagoniste dell’inverno 2026.

Viviamo insieme il fine settimana

Dunque, da domani 13 febbraio e domenica 14 febbraio andrà in scena il fine settimana del Tiro a Volo, durante il quale ogni piattello potrà fare la differenza.

Se ami lo Sporting o vuoi scoprire da vicino questa disciplina spettacolare, questo è l’appuntamento giusto. Vivrai due giornate di grande sport a Laterina.

