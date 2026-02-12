Olimpiadi 2026, salto con gli sci: Kvandal e Prevc in evidenza nei primi allenamenti sul trampolino grande di Predazzo

Dopo la giornata di pausa concessa agli atleti, il programma di avvicinamento alle competizioni di salto con gli sci per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 è ripartito con la prima sessione di allenamento ufficiale sul trampolino grande di Predazzo.

In questo contesto le principali protagoniste della disciplina femminile hanno avuto l’opportunità di effettuare i loro primi salti di prova in vista delle gare su Large Hill. Quella di oggi è stata una giornata importante per testare sensazioni e condizioni sulla pista olimpica, con diversi nomi di spicco che hanno mostrato segnali interessanti nelle prove mattutine e pomeridiane.

Kvandal brilla, Prevc conferma il suo valore

Eirin Maria Kvandal è stata una delle atlete più incisive nella sessione odierna sul trampolino grande, mettendo in luce un potenziale competitivo di alto livello. La norvegese ha dato prova di una notevole regolarità nei salti, distinguendosi soprattutto nella terza serie di prove, dove ha primeggiato tenendo testa alle altre favorite della disciplina.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Accanto a lei un’altra fuoriclasse, la slovena Nika Prevc ha confermato quanto di buono mostrato nella prima parte della stagione in Coppa del Mondo, consolidando la sua posizione di grande protagonista in ottica medaglie anche sul trampolino più impegnativo. Prevc, argento nella competizione individuale su trampolino piccolo e oro nella gara a squadre miste, ha dimostrato una buona continuità di prestazione nel corso dell’allenamento, attestandosi stabilmente nelle posizioni di vertice.

Le azzurre e il contesto generale a Predazzo

Tra le azzurre, Annika Sieff è risultata la migliore, pur non riuscendo a impensierire le prime della classifica e mantenendosi attorno alla ventesima posizione nel complesso delle prove. Le altre italiane presenti, come Martina Zanitzer e Jessica Malsiner, hanno faticato maggiormente a emergere, rimanendo fuori dalla top 30 e trovando difficoltà nel replicare salti di spicco.

La giornata di allenamenti di Predazzo rappresenta un primo passo significativo verso le sfide olimpiche che attendono la disciplina del salto con gli sci nei prossimi giorni, con atlete e atleti chiamati a perfezionare tecnica, ritmo e condizione fisica in vista delle gare ufficiali.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS