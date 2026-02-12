Olimpiadi 2026, curling femminile: Italia ko anche contro la Corea

Nella seconda partita di curling femminile a squadre di queste Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la nazionale Italiana ha affrontato la Corea del Sud in una partita fondamentale per chiudere la prima fase a gironi del torneo olimpico.

Dopo l’esordio deludente contro la Svizzera, le azzurre, guidate dalla skip Stefania Constantini insieme alle compagne Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Mathis e Rebecca Mariani, cercavano un risuolato positivo per rilanciare le proprie ambizioni in aut competizione in cui solo le prime quattro accendono alle semifinali. Il match, però, si è rivelato difficile per la squadra italiana, costretta ad arrendersi ad una Corea del Sud più forte ed organizzata.

Dominio coreano e reazione azzurra

La partita ha preso una piega negative per l’Italia già nei primissimi end, con la Corea del Sud capace di imporre il proprio ritmo e costruire un vantaggio significativo. Le atlete coreano hanno controllato la gara con tiri precisi e una gestione efficace delle stones, riuscendo a mettere pressione alle italiane fin dalle prime fasi.

Le azzurre hanno lottato e cercato di resistere, ma non sono riuscite ad impedire alle avversarie di portarsi avanti nel punteggio con continuità. nonostante qualche buona occasione costruita da Costantini e compagne, la Corea del Sud ha mantenuto un margine di sicurezza, sfruttando al meglio le proprie opportunità.

Nel corso del match l’Italia ha comunque cercato di reagire e segnare alcuni punti mostrando anche carattere, ma la risposta coreana non si è fatta praticamente mai attendere, mantenendo sempre il controllo della situazione e rispondendo colpo su colpo alle azzurre.

Si complica il percorso olimpico delle azzurre

Il punteggio ha sorriso alle coreane, che sono riuscite ad imporsi con annetto 7-2, che ha così legittimato la supremazia delle asiatiche nella sfida e inevitabilmente complicato il percorso dell’Italia nel tabellone di qualificazione.

Quella di stasera è la seconda seconda per il team femminile azzurro nel round robin, un gatto che rende più difficile la rincorsa per un posto nelle semifinali. Questo costringe le azzurre a puntare risultati di rilievo nelle prossime uscire per rimanere in corsa, anche perché la competizione olimpica è ancora lunga e l’Italia avrà altre opportunità per dimostrare il proprio valore cercando la qualificazione.

