Atletica, Campionati Italiani U18: in palio gli Europei, il programma

A luglio, in Italia a Rieti, sono in programma gli Europei U18 di Atletica. Il percorso di qualificazione verso l’appuntamento internazionale è già cominciato. Nel fine settimana ad Ancona saranno in programma diverse gare che segneranno il percorso di qualificazione.

Ancona ospita i Campionato Italiani Allevi indoor, il programma

Dunque, le prime risposte arriveranno sabato 14 febbraio e domenica 15, quando ad Ancona andranno in scena i Campionati Italiani Allievi indoor 2026 al PalaCasali che si conferma vetrina privilegiata per i migliori talenti under 18 del panorama nazionale

Sprint: Doualla guida la nuova generazione. I riflettori sono inevitabilmente puntati su Kelly Doualla, protagonista di una stagione straordinaria. Un anno fa, proprio ad Ancona, demolì il suo record europeo U18 dei 60 metri. Al maschile, attenzione a Matteo Berardo.

Mezzofondo: sfide incrociate tra 800 e 1500. Grande interesse per il possibile doppio confronto tra Cristina Morelli e Asia Prenzato negli 800 e nei 1500 metri. Negli 800 maschili il nome da battere è Tommaso Da Riva (1:53.01).

Ostacoli: Succo, tra presente e futuro. Il primatista mondiale U18, Alessia Succo, torna ad Ancona dove un anno fa firmò uno straordinario 8.07 sui 60 ostacoli (76 cm). Ora si misura con le barriere più alte (84 cm) e ha già sfiorato il primato italiano juniores.

Salti: giovani in ascesa. Nell’asta maschile, Gabriele Belardi punta a riavvicinare la soglia dei cinque metri già superata nel 2025. Tra le allieve crescono Edith Mauro e Caterina Fistarol.Occhi puntati anche sull’alto e sul lungo, con diversi giovani in grande progresso, e sul triplo che vede Riccardo Pierdominici al via da leader stagionale.

Peso e marcia: nuovi duelli. Nel peso maschile, Antony Del Pioluogo ha già lanciato a 19,74. Nella marcia si delineano due affascinanti testa a testa: tra le allieve Anita Marchi e Caterina Carissimi, tra gli allievi Riccardo Rabai e Cristian Cecchetto.

Diretta streaming: come seguire l’evento

Per chi non potesse essere presente al PalaCasali, sarà possibile vivere ogni momento delle competizioni grazie alle dirette. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sabato 14 e domenica 15 febbraio su www.atleticaitaliana.tv e sull’app SportFace, accessibile da smartphone e tablet.

Basterà collegarsi alla piattaforma o scaricare l’app per seguire batterie, finali e grandi sfide in tempo reale, con aggiornamenti continui per non perdere neanche un salto, un lancio o un arrivo allo sprint.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.