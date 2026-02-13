Serie A, Serie C e calcio europeo: il grande weekend su Sky e NOW

Dalla 25ª giornata di Serie A con Inter-Juventus alla Serie C, passando per Bundesliga e Ligue 1: tutto il meglio del calcio italiano e internazionale in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Sarà un fine settimana ricchissimo di calcio su Sky e in streaming su NOW, con la venticinquesima giornata di Serie A Enilive 2025/2026, la 27ª di Serie C Sky Wifi, il grande calcio europeo tra Bundesliga e Ligue 1, oltre agli approfondimenti in studio e alla copertura completa su Sky Sport 24 e SkySport.it.

Per l’intera stagione di Serie A, Sky propone 3 partite in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 match, con almeno 30 delle migliori 76 sfide del campionato, inclusi 4 scontri diretti tra big. Inoltre, per tutte le 380 partite sono disponibili gli Skylights con commento dei telecronisti Sky e il supporto di Sky Sport Tech e Sky Sport Skill.

Serie A, 25ª giornata: il derby d’Italia in primo piano

La giornata si apre venerdì 13 febbraio con gli studi di approfondimento e culmina sabato sera con il quarto scontro diretto tra big della stagione: Inter-Juventus, in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Sabato 14 febbraio

Inter-Juventus (20.45)

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani.

Inviati Andrea Paventi, Matteo Barzaghi, Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.

Domenica 15 febbraio alle 18 spazio a Torino-Bologna (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K), con telecronaca di Daniele Barone e commento di Massimo Gobbi.

Lunedì 16 febbraio chiude la giornata Cagliari-Lecce alle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 (telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti).

Gli studi e i volti di Sky Sport

Il racconto del weekend sarà accompagnato da una copertura completa:

Friday Night (venerdì 22.45) con Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Riccardo Montolivo e Danilo Freri

La Casa dello Sport – Day (sabato dalle 14 con Mario Giunta; domenica dalle 12 con Sara Benci)

Sky Saturday Night (sabato pre e post Inter-Juve con Giorgia Cenni, Condò, Del Piero, Borghi e Serena)

Sky Sunday Football (domenica 15.30)

Sky Calcio Club con Fabio Caressa e la squadra di opinionisti

L’Originale lunedì sera con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna

Tutte le 10 partite di ogni turno saranno inoltre visibili anche nei locali pubblici con abbonamento Sky Business.

Serie C Sky Wifi: 27ª giornata

Prosegue anche la Serie C, interamente visibile su Sky e NOW con tutte le 1.143 partite stagionali.

Sabato 14 febbraio in campo nove gare del Girone C, tra cui Cavese-Salernitana, Siracusa-Catania e Foggia-Atalanta U23.

Domenica 15 febbraio spiccano L.R. Vicenza-Alcione Milano, Ravenna-Juventus Next Gen, Perugia-Carpi e Lecco-Virtus Verona.

Lunedì 16 febbraio chiudono il turno, tra le altre, Ospitaletto Franciacorta-Inter U23 e Pineto-Ternana.

Mercoledì 18 febbraio alle 20.30 recupero della 25ª giornata: Catania-Trapani su Sky Sport 254.

Bundesliga: 22ª giornata

In Germania si gioca il 22° turno.

Venerdì 13: Borussia Dortmund-Mainz (20.30, Sky Sport 251)

Sabato 14: Werder Brema-Bayern Monaco (15.30, Sky Sport Arena) e Stoccarda-Colonia (18.30, Sky Sport Arena)

Domenica 15: Augsburg-Heidenheim (15.30, Sky Sport Mix) e Lipsia-Wolfsburg (17.30, Sky Sport Max)

Ligue 1: 22ª giornata

In Francia riflettori su:

Venerdì 13: Rennes-PSG e Monaco-Nantes

Sabato 14: Olympique Marsiglia-Strasburgo e Paris FC-Lens

Domenica 15: Lione-Nizza (20.45)

Inghilterra: Premier League e Women’s Super League

Domenica 15 febbraio alle 13 su Sky Sport Mix spazio alla Barclays Women’s Super League con Aston Villa-Tottenham.

Mercoledì 18 febbraio alle 21 anticipo di Premier League con Wolverhampton-Arsenal su Sky Sport 255.

Approfondimenti e aggiornamenti

Aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport. L’approfondimento internazionale è affidato alla rubrica EuroShow, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.

