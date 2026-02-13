Olimpiadi, 13 febbraio: il programma e gli italiani in gara oggi

Oggi, venerdì 13 febbraio va in scena la decima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sono sette i titoli in palio e l’Italia punta ad arricchire ulteriormente un medagliere già impreziosito dal giovedì trionfale che ha portato gli azzurri al secondo posto (con più medaglie di tutti).

Milano Cortina: le gare di oggi sabato 13 febbraio

L’attenzione si concentra in mattinata sullo snowboardcross femminile a Livigno, dove resta da capire se Michela Moioli, campionessa del mondo in carica, riuscirà a recuperare dal trauma facciale e a presentarsi al cancelletto di partenza. Sempre in chiave azzurra, la 10 km in tecnica libera di sci di fondo a Tesero non sembra offrire grandi margini di podio, ma Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà e Simone Mocellini cercheranno di inserirsi nella lotta per le posizioni di rilievo.

Le speranze più concrete della giornata sono riposte nella sprint maschile di biathlon ad Anterselva: Tommaso Giacomel è chiamato a riscattare gli errori dell’individuale e ha le qualità per puntare al podio.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Sul ghiaccio di Milano, nei 10.000 metri di speed skating, tornerà in pista Riccardo Lorello, reduce dal bronzo nei 5000 metri, affiancato dal campione del mondo in carica Davide Ghiotto: una gara che promette spettacolo e ambizioni importanti.

In serata fari puntati sul pattinaggio artistico: Daniel Grassl andrà a caccia del bronzo nel singolare maschile con un free program che dovrà sfiorare la perfezione per ribaltare le gerarchie.

Nello skeleton maschile, Amedeo Bagnis proverà l’assalto al podio nelle ultime due manche sul budello di Cortina d’Ampezzo.

Giornata intensa anche per gli sport di squadra: doppio impegno per l’Italia nel curling maschile, contro Gran Bretagna e Germania, mentre la Nazionale femminile di hockey su ghiaccio affronterà gli Stati Uniti in un quarto di finale che sulla carta appare proibitivo.

Il programma è fitto fin dalle prime ore del mattino, con bob, combinata nordica e curling ad aprire il calendario.

Gli orari ed il programma con gli italiani

Orario (CET) Sport/Evento Azzurri in gara 09:00 Bob a 2 maschile – prova cronometrata 2 Squadra italiana di bob 09:00 Combinata nordica – trampolino prova 1 09:05 Curling – Italia vs Gran Bretagna Squadra Italiana di curling maschile 10:00 Snowboardcross femminile – seeding manche 1 Michela Moioli (se presente) 10:55 Snowboardcross femminile – seeding manche 2 Michela Moioli (se presente) 11:45 Monobob femminile – prova cronometrata 2 11:45 Sci di fondo – 10 km tecnica libera maschile Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà, Simone Mocellini 12:10 Hockey ghiaccio maschile – Italia vs Slovacchia Nazionali italiani di hockey ghiaccio maschile 13:30 Snowboardcross femminile – ottavi di finale Michela Moioli (se qualificata) 14:00 Biathlon – Sprint maschile Tommaso Giacomel 16:00 Speed skating – 10.000 m maschile Riccardo Lorello, Davide Ghiotto 16:00 Skeleton femminile – 1ª manche Azzurre dello skeleton se qualificate 17:45 Skeleton femminile – 2ª manche Azzurre dello skeleton se qualificate 19:00 Pattinaggio di figura – Free program maschile Daniel Grassl 19:05 Curling – Italia vs Germania (fase a gironi) Squadra Italiana di curling maschile 19:30 Skeleton maschile – 3ª manche Amedeo Bagnis 21:10 Hockey ghiaccio femminile – Italia vs USA Nazionali italiane di hockey ghiaccio femminile 21:14 Skeleton maschile – 4ª manche Amedeo Bagnis

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it