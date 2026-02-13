Sport in tv oggi, 13 febbraio: Olimpiadi, Serie A e Eurolega

Dal cricket ai motori, passando per tennis, ciclismo e calcio: il programma completo degli eventi in diretta tv e streaming.
Giornata ricca di appuntamenti sportivi quella di venerdì 13 febbraio, con un palinsesto che spazia dalle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 al calcio di Serie A, passando per tennis, ciclismo, basket ed Eurolega.
Ecco il calendario completo dello sport in tv oggi, con orari e canali di trasmissione.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Mattina: cricket, Formula 1 e Olimpiadi
Ore 6.30 – Cricket, Coppa del Mondo T20
Australia-Zimbabwe – ICC.TV
Ore 8.00 – Formula 1, Test ufficiali Sakhir (3ª giornata)
Dalle 13.00 alle 17.00 su Sky Sport F1, Sky Go, NOW, skysport.it, YouTube Sky Sport F1
Dalle 16.00 alle 17.00 anche su Sky Sport Uno
Ore 9.00 – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40)
Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40)
Rai Play, Discovery Plus, HBO Max
Eurosport 1 (9.00-23.50)
Eurosport 2 (12.15-15.25, 18.00-23.40)
DAZN
Ore 10.30 – Cricket, Coppa del Mondo T20
Canada-Emirati Arabi Uniti – ICC.TV
Tennis e ciclismo nel cuore della giornata
Ore 11.00 – Tennis, ATP 500 Rotterdam (quarti di finale)
1° match alle 11.00 Bolelli/Vavassori-Gille/Verbeek
Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
Dalle 17.00 alle 18.45 anche su Sky Sport Uno
Ore 11.45 – Ciclismo, Vuelta a Murcia (1ª tappa)
14.00 Discovery Plus
14.30 Eurosport 2 e DAZN
Ore 11.53 – Ciclismo, Tour de la Provence (1ª tappa)
14.00 Discovery Plus
Ore 13.30 – Tennis, WTA 1000 Doha (semifinali)
1° match non prima delle 17.30 Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko
SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW
Dalle 17.00 alle 18.45 anche su Sky Sport Uno
Ore 13.35 – Ciclismo femminile, Setmana Ciclista Valenciana (2ª tappa)
YouTube RD3 EVENTOS DEPORTIVOS
Ore 14.30 – Cricket, Coppa del Mondo T20
Paesi Bassi-Stati Uniti – ICC.TV
Pomeriggio e sera: tennis, basket e calcio
Ore 17.00 – Tennis, ATP 250 Buenos Aires (quarti di finale)
4° match dalle 17.00 non prima delle 24.00 Darderi-Martinez
Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
Dalle 17.00 alle 18.45 anche su Sky Sport Uno
Ore 19.00 – Tennis, ATP 500 Dallas (quarti di finale)
Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
Dalle 17.00 alle 18.45 anche su Sky Sport Uno
Ore 20.30 – Basket, Eurolega
Milano-Dubai – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
Ore 20.45 – Calcio, Serie A
Pisa-Milan – DAZN, DAZN 1
Ore 20.45 – Rugby, Sei Nazioni Under 20
Irlanda-Italia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW