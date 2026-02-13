Federico Buffa Talks – Ettore Messina: “La decisione” da oggi su Sky e Now

Alle 22.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW il primo episodio della nuova produzione originale Sky Sport dedicata all’allenatore più vincente della storia del basket italiano.

Va in onda oggi, venerdì 13 febbraio, alle 22.30 su Sky Sport Basket, in streaming su NOW e disponibile anche on demand, il primo episodio di “Federico Buffa Talks – Ettore Messina”, produzione originale Sky Sport firmata da Federico Buffa con il direttore Federico Ferri.

Protagonista della nuova puntata è Ettore Messina, tra le figure più autorevoli dello sport italiano contemporaneo.

“La decisione”: il racconto di una scelta

Il primo episodio, intitolato “La decisione”, ripercorre le tappe più significative del percorso umano e sportivo di Messina.

Con 36 titoli conquistati, tra cui sette scudetti, sei campionati russi e quattro Euroleghe – due con la Virtus Bologna e due con il CSKA Mosca – è l’allenatore italiano di basket più vincente al mondo e il primo coach non nordamericano ad allenare e vincere una partita in NBA.

Al centro del racconto, la scelta annunciata il 24 novembre 2025 di dimettersi da capo allenatore dell’Olimpia Milano, pur continuando a svolgere l’incarico dirigenziale.

Le parole di Messina

Per la prima volta, Messina racconta le motivazioni che lo hanno spinto a quella decisione.

Ettore Messina:

“Credo di essere molto esigente con me stesso, certe volte anche più di quello che sono e sono stato con i miei giocatori, e quindi quando vedi che le cose non stanno andando come vorresti o come probabilmente credi che sia necessario che vadano e cioè bene, perché non accetti che possano andare male, a quel punto lì ti viene, o a me è venuta, l’ansia di andare in campo e di non riuscire a vedere quello che vuoi vedere. Anche se non ho giocato, mi metto nei panni del giocatore che assiste a questo pollice su e pollice giù, e credo che questo non aiuti un giocatore e una squadra a giocare. Quindi, non è stata una scelta eroica ma necessaria”.

Federico Buffa osserva:

“Quando hai il piacere di incontrare un uomo di sport, che non ha così tanti problemi a dichiarare che c’è un uomo dietro al professionista, tu noti che abbiamo l’ossessione del vincente e la sua visione etica del mondo, di uno che probabilmente vorrebbe come epitaffio “si è sempre comportato con onestà”. Se tu addizioni la parte ossessiva alla parte etica, quando le cose vanno male a questo punto sei Kierkegaard, cioè è troppo difficile competere con questa realtà, e tre gradini possono sembrarti improponibili”.

Il tema del giudizio e dei social

Nel corso della puntata viene affrontato anche il tema del giudizio amplificato dai social media.

Federico Ferri:

“Sei rimasto coinvolto in quello che può capitare anche fuori da un mondo professionale, a tanti ragazzi. Questo rumore social, questo rumore dell’anonimo che può entrare e coinvolgere altri e creare una bufera, che al tuo livello arriva a un certo punto ma che può anche arrivare a un ragazzo che va al liceo, ti ha pesato, non sei riuscito a rimanerne fuori”.

Ettore Messina:

“No, non sono riuscito a rimanerne fuori”.

La seconda parte dal 20 febbraio

Il secondo episodio sarà disponibile da venerdì 20 febbraio su Sky e NOW. In quella puntata Messina racconterà l’esperienza americana, tra Lakers e San Antonio Spurs, il rapporto con l’Olimpia Milano e i ricordi legati a Giorgio Armani, Kobe Bryant, Gregg Popovich e Manu Ginobili.

