Taranto 2026, tiro a volo: bronzo per Stanco-De Filippis nel Trap mixed team

La coppia azzurra chiude terza a Torricella con 23/30 dopo aver dominato le qualificazioni. Oro alla Turchia, argento alla Spagna. Quarta medaglia complessiva per il tiro a volo italiano.

Silvana Stanco e Mauro De Filippis conquistano la medaglia di bronzo nel Trap mixed team ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La coppia italiana ha chiuso al terzo posto la finale disputata al TAV Torricella.

Per il tiro a volo azzurro è la quarta medaglia della rassegna dopo l’oro di Sara Bongini nello Skeet e l’argento di Erica Sessa e il bronzo di Emanuele Buccolieri nelle prove individuali di Trap.

Stanco-De Filippis primi nelle qualificazioni

Silvana Stanco e Mauro De Filippis avevano chiuso al comando la fase preliminare con un eccellente 146/150, guadagnandosi l’accesso alla finale riservata alle migliori quattro coppie.

Nell’atto decisivo l’argento olimpico in carica Stanco e il tarantino De Filippis hanno totalizzato 23/30, risultato sufficiente per salire sul terzo gradino del podio.

Oro alla Turchia, Spagna seconda

La medaglia d’oro è andata alla Turchia con Safiye Temizdemir e Yavuz Ilnam, vincitori con 36/40.

Argento alla Spagna di Mar Molne Magrina e Andres Garcia con 34/40, mentre i francesi Jeanne Auriche e Antonin Desert hanno terminato al quarto posto con 16/20.

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Sessa-Buccolieri fuori dalla zona medaglie

Non è riuscita a entrare nella finale a quattro l’altra coppia italiana composta da Erica Sessa ed Emanuele Buccolieri.

I due azzurri hanno concluso le qualificazioni in settima posizione con 138/150, restando così esclusi dalla lotta per il podio.

Quattro medaglie per il tiro a volo azzurro

Con il bronzo di Stanco e De Filippis si chiude il programma del tiro a volo a Taranto 2026. L’Italia lascia Torricella con quattro medaglie complessive: l’oro di Sara Bongini nello Skeet, l’argento di Erica Sessa e il bronzo di Emanuele Buccolieri nel Trap individuale, oltre al terzo posto conquistato nel mixed team.

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