Skeet, spettacolo a Conselice: Cassandro e Scocchetti firmano l’ultimo GP

Le pedane del Tav Conselice hanno ospitato l’ultimo appuntamento del 3° Gran Premio di Skeet formula ISSF.

I trionfi di Cassandro e Scocchetti nelle massime categorie

A Conselice si sono confrontati 145 specialisti sotto la supervisione del Direttore Tecnico Luigi Agostino Lodde e del Consigliere Fabrizio Forti.

Nella categoria Eccellenza, Tammaro Cassandro ha dominato la finale conquistando l’oro con un perfetto 36/36, dopo il 3° posto in qualificazione con 123/125 +11. L’argento è andato a Emanuele Fuso con 34/36, mentre Giancarlo Tazza si è preso il bronzo con 29/32. Andrea Lapucci, migliore in qualificazione con 124/125, ha chiuso al 6° posto.

Tra le donne ha trionfato Simona Scocchetti. Sesta in qualificazione con 112/125, la Scocchetti ha preso il comando in finale con un parziale di 24/24, chiudendo a quota 32/36. Eleonora Ruta ha conquistato l’argento con 31/36 e Martina Maruzzo ha ottenuto il bronzo con 28/32.

Tra i Junior maschile, Matteo Bragalli ha vinto l’oro con 36/36, davanti ad Antonio Bellu con 33/36 e Antonio La Volpe con 28/32. Tra le Junior femminili la vittoria è andata ad Arianna Nember con 116/125, seguita da Dalia Buselli con 107/125 e Adela Sparapani con 105/125.

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I vincitori delle altre qualifiche e i prossimi appuntamenti tricolori

La competizione ha decretato i vincitori anche nelle altre categorie. Edoardo Aloi ha vinto nella 1ª categoria con 32/36 in finale, mentre Sandro Bellini si è imposto nella 2ª categoria con 31/36 +5. Alberto Vitullo ha conquistato l’oro nella 3ª categoria terminando con 31/36. Tra i Veterani il successo è andato ad Alberto Fattorini con 109/125, mentre Alfredo Petroni ha vinto tra i Master con 104/125.

Con questo evento si è conclusa la stagione dei Gran Premi. Il prossimo appuntamento con lo Skeet italiano è già fissato per il 12 e 13 settembre sulle pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda.

In questa occasione si assegneranno i titoli del Campionato Italiano 2026, l’evento sarà visibile in diretta sul canale Tiro a Volo Tv e sulla nostra piattaforma SportFace.

La gara vedrà la partecipazione dei qualificati di Eccellenza, 1ª, 2ª e 3ª categoria, mentre per Ladies, Settore Giovanile, Veterani e Master l’accesso sarà libero.