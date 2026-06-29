Skeet, Scocchetti e Cassandro vincono il 3° Gran Premio a Conselice

Sulle pedane del Tav Conselice si è chiuso l’ultimo Gran Premio di Skeet formula ISSF della stagione 2026. In gara 145 specialisti: successi per Tammaro Cassandro nell’Eccellenza e Simona Scocchetti tra le Ladies.

Si è chiusa sulle pedane del Tav Conselice, in provincia di Ravenna, la stagione 2026 dei Gran Premi di Skeet formula ISSF. Il terzo e ultimo appuntamento dell’anno ha visto in gara 145 specialisti, impegnati sotto lo sguardo del direttore tecnico nazionale Luigi Agostino Lodde.

Presente alla competizione anche il consigliere federale Fabrizio Forti. A prendersi la scena sono stati Tammaro Cassandro, vincitore nell’Eccellenza, e Simona Scocchetti, prima tra le Ladies.

Cassandro domina la finale dell’Eccellenza

Nella categoria Eccellenza, Tammaro Cassandro dei Carabinieri, di Caserta, ha firmato una finale perfetta. Terzo dopo le qualificazioni con 123/125 +11, il campano non ha concesso nulla nella corsa al podio e ha conquistato l’oro con un impeccabile 36/36.

Secondo posto per Emanuele Fuso dell’Esercito, di Spello, ottavo in qualificazione con 121/125 +3 e poi argento con 34/36. La medaglia di bronzo è andata a Giancarlo Tazza delle Fiamme Oro, anche lui di Caserta, grazie al 122/125 +4 delle qualificazioni e al 29/32 in finale.

Solo sesto Andrea Lapucci delle Fiamme Oro, di Monsummano Terme, che era stato il migliore in qualificazione con 124/125.

Ladies, Scocchetti si prende l’oro

Tra le Ladies il successo è andato a Simona Scocchetti dell’Esercito, di Tarquinia. Sesta al termine delle qualificazioni con 112/125, Scocchetti ha cambiato passo in finale, chiudendo le prime due rotazioni con un perfetto 24/24.

Una volta presa la leadership, non l’ha più lasciata, conquistando l’oro con 32/36. Alle sue spalle si è piazzata Eleonora Ruta delle Fiamme Oro, di Cisterna di Latina, seconda migliore in qualificazione con 118/125 e poi argento con 31/36.

Terzo posto per Martina Maruzzo dell’Esercito, di Nanto, di casa sulle pedane di Conselice. Per lei bronzo con 117/125 +3 in qualificazione e 28/32 in finale.

Junior Maschili, Bragalli perfetto in finale

Tra gli Junior Maschili il massimo degli onori è andato a Matteo Bragalli delle Fiamme Oro, di Pistoia. Il toscano, che compirà 19 anni il prossimo 21 luglio, ha conquistato l’accesso alla finale con 119/125 nelle qualificazioni e poi ha dominato con un perfetto 36/36.

La medaglia d’argento è andata ad Antonio Bellu dei Carabinieri, di Sant’Antonio di Gallura, secondo migliore in qualificazione con 123/125 e poi secondo assoluto con 33/36.

Bronzo per Antonio La Volpe delle Fiamme Oro, di Montegiordano, con 122/125 in qualificazione e 28/32 in finale. Menzione anche per Patrizio Tuzi delle Fiamme Oro, di Fonte Nuova, primo al termine delle qualificazioni con 124/125 e poi sesto in finale con 20/24.

Junior Femminili, oro per Arianna Nember

Nella classifica delle Junior Femminili successo per Arianna Nember della Marina Militare, di Lumezzane, che ha conquistato l’oro con 116/125.

Sul podio con lei anche Dalia Buselli delle Fiamme Oro, di Pomarance, argento con 107/125, e Adela Sparapani delle Fiamme Oro, di San Vincenzo, bronzo con 105/125.

Gli altri vincitori di categoria

Nelle altre categorie e qualifiche, vittoria per Edoardo Aloi di Roma tra i Prima categoria, con 117/125 +6 in qualificazione e 32/36 in finale.

Tra i Seconda categoria successo per Sandro Bellini di Quarrata, primo con 120/125 in qualificazione e 31/36 +5 in finale. Nei Terza categoria oro per Alberto Vitullo di Roma con 103/125 +3 in qualificazione e 31/36 in finale.

Tra i Veterani vittoria per Alberto Fattorini di Scanzano Jonico con 109/125, mentre tra i Master si è imposto Alfredo Petroni di Foligno con 104/125.

A settembre i Tricolori 2026 su Tiro a Volo TV

Conclusa la stagione dei Gran Premi, lo Skeet italiano tornerà in pedana al Trap Concaverde di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, per assegnare i titoli tricolori 2026.

L’appuntamento è fissato per il 12 e 13 settembre con il Campionato Italiano 2026, che sarà trasmesso in diretta su Tiro a Volo TV, canale della piattaforma Sportface TV.

In pedana ci saranno solo i qualificati delle categorie Eccellenza, Prima, Seconda e Terza. Per Ladies, Settore Giovanile, Veterani e Master la partecipazione sarà invece libera.