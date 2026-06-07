Skeet, azzurri al lavoro a Lonato: raduno tecnico in vista della Coppa del Mondo ISSF

Prosegue fino a domani al Trap Concaverde di Lonato del Garda il raduno della Nazionale italiana di Skeet. Sei atleti azzurri sono impegnati negli allenamenti coordinati dal direttore tecnico Luigi Agostino Lodde in preparazione alla tappa di Coppa del Mondo ISSF in programma a luglio.
Nazionale di Skeet in raduno al Trap Concaverde
È entrato nel vivo il raduno tecnico della Nazionale italiana di Skeet, in corso al Trap Concaverde di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. L’appuntamento, iniziato ieri, si concluderà domani e rappresenta un momento importante nel percorso di avvicinamento agli impegni internazionali dell’estate.
Gli azzurri stanno svolgendo tre giornate di allenamenti e verifiche tecniche nell’impianto che dal 3 luglio ospiterà la terza prova della Coppa del Mondo ISSF.
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Lodde guida il gruppo azzurro
A seguire il lavoro degli atleti è il direttore tecnico nazionale Luigi Agostino Lodde, impegnato nel monitorare la condizione del gruppo e il livello di preparazione raggiunto in questa fase della stagione agonistica 2026.
Il raduno rappresenta un’occasione utile per affinare la preparazione e testare il lavoro svolto nei mesi precedenti in vista di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno.
I convocati per il raduno
Sul campo di Lonato del Garda sono presenti sei atleti della Nazionale italiana di Skeet:
- Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI)
- Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina Pergine Valdarno (AR)
- Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI)
- Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM)
- Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD)
- Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT)
Obiettivo Coppa del Mondo
L’attenzione del gruppo è rivolta alla tappa di Coppa del Mondo ISSF che si disputerà proprio sulle pedane del Trap Concaverde a partire dal 3 luglio. Un appuntamento di grande prestigio internazionale per il quale la squadra azzurra sta preparando con attenzione ogni dettaglio tecnico.