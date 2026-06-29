Skeet, Cassandro e Scocchetti firmano il 3° Gran Premio a Conselice

Il 3° Gran Premio di Skeet formula ISSF della stagione 2026 si è chiuso sulle pedane del Tav Conselice, in provincia di Ravenna, con 145 specialisti in gara. Nell’ultimo appuntamento stagionale dei Gran Premi, osservato anche dal Direttore Tecnico Nazionale Luigi Agostino Lodde, i protagonisti principali sono stati Tammaro Cassandro e Simona Scocchetti, vincitori rispettivamente tra gli uomini di Eccellenza e tra le Ladies.

Cassandro domina tra gli uomini, Scocchetti regina tra le Ladies

Nella categoria Eccellenza, Tammaro Cassandro ha costruito il successo con una finale praticamente perfetta. Il tiratore dei Carabinieri, terzo dopo le qualificazioni con 123/125 + 11, non ha concesso nulla nella corsa al podio, chiudendo con uno straordinario 36/36. Alle sue spalle Emanuele Fuso, argento con 34/36, mentre il bronzo ò andato a Giancarlo Tazza, autore di 29/32 in finale. Solo sesto Andrea Lapucci, che era stato il migliore in qualificazione con 124/125.

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Tra le Ladies, invece, successo per Simone Scocchetti. L’atleta dell’Esercito era sesta dopo le qualificazioni con 112/125, ma in finale ha cambiato marcia: due rotazioni iniziali perfette, leadership conquistata e oro finale con 32/36. Argento per Eleonora Ruta, seconda con 31/36, bronzo per Martina Maruzzo con 28/32.

Bragalli e Nember vincono tra gli Junior: ora testa ai Tricolori

Tra gli Junior Maschili si è imposto Matteo Bragalli, capace di chiudere la finale con un perfetto 36/36 dopo il 119/125 delle qualificazioni. Sul podio anche Antonio Bellu, argento, e Antonio La Volpe, bronzo. Nella prova Junior Femminile, invece, oro per Arianna Nember, davanti a Dalia Buselli e Adela Sparapani.

Conclusa la stagione dei Gran Premi, lo Skeet italiano si spioverà ora al Trap Concaverde di Lonato del Garda, dove il 12 e il 13 settembre verrano assegnati i titoli del Campionato