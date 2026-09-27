Mondiale acrobatica Pesaro, grande successo per l’Italia: rivivi l’evento su Sportface Tv

Il Mondiale di ginnastica acrobatica a Pesaro è stato un vero e proprio trionfo organizzativo: rivivi le emozioni dell’evento su Sportface TV

Si chiude con un bilancio molto positivo la 30esima edizione dei Mondiali di Ginnastica Acrobatica, che per due settimane ha trasformato Pesaro nella capitale mondiale della disciplina. L’evento, organizzato in sinergia con la Federazione Ginnastica d’Italia e World Gymnastics, ha confermato la straordinaria capacità della città marchigiana di ospitare grandi manifestazioni, unendo eccellenza tecnica e partecipazione.

Le massime autorità internazionali hanno certificato il successo dell’operazione. Eleni Aindili, membro del Comitato Esecutivo di World Gymnastics, ha definito l’organizzazione “perfetta”, lodando l’atmosfera meravigliosa creata per atleti e delegazioni.

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Parole di profonda gratitudine sono arrivate anche da Nikolina Hristova, presidente del Comitato Tecnico Internazionale, per la quale questo primo Mondiale nel suo nuovo ruolo resterà “un ricordo speciale” grazie alla sinergia di Federazione, comitato locale e volontari.

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L’enorme successo di Pesaro per i Mondiali di acrobatica: oggi la chiusura

Sul piano tecnico, la direttrice nazionale Erica Loiacono ha sottolineato l’alto livello della competizione, segnata dal ritorno di grandi nazioni e da sorprendenti evoluzioni. Per l’Italia il bilancio è agrodolce: brilla l’indimenticabile bronzo della coppia femminile juniores, ma pesa il doloroso ritiro del trio senior, costretto a rinunciare alla gara a causa di un grave e imprevedibile lutto che ha colpito una delle atlete.

Pesaro guarda già al futuro, forte della fiducia rinnovata dalla Federazione Europea: l’appuntamento è fissato per marzo 2027, quando la Vitrifrigo Arena ospiterà i Campionati Europei di Ginnastica Acrobatica, seguiti a settembre da quelli di Aerobica. L’Italia può guardare con fiducia alle prossime sfide.