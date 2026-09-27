Coppa Italia Speed, finali: nuovo record italiano per Zurloni. Rivivi l’evento su Sportface TV

È stata un’altra grande giornata per l’arrampicata sportiva, con la Coppa Italia speed: si abbassa anche il record italiano. La diretta è andata in onda su Sportface TV

L’ultima tappa della Coppa Italia Speed 2026 regala uno spettacolo mozzafiato al Climbing Stadium di Arco, tra sfide sul filo dei centesimi e un nuovo primato nazionale.

Protagonista assoluto della serata è Matteo Zurloni, campione delle Fiamme Oro, che nei quarti di finale vola sulla parete in 4”92, abbassando ufficialmente il record italiano. Un’esplosione di velocità che il trentino completa trionfando nella finale di tappa, superando il tedesco Linus Bader, mentre sul terzo gradino del podio sale Alessandro Boulos.

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Splendida anche la prova femminile, dominata da Sara Strocchi. La velocista azzurra si aggiudica la vittoria di tappa con una straordinaria finale chiusa in 6”68, precedendo Giulia Randi, con Agnese Fiorio terza. Questa gara ha anche sancito le classifiche finali della Coppa Italia Speed 2026.

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Da Ponzinibio a Strocchi: le finali di Coppa Italia Speed

Nel circuito maschile, la Coppa Italia va a Francesco Ponzinibio, seguito da Luca Robbiati, con Zurloni che completa il podio generale.

Grande spazio anche al futuro della disciplina nelle finali Under 17, con Ludovico Ravaglia e Carolina Mariani vincitori dell’ultima tappa. A fine stagione, i trofei di categoria vengono assegnati a Jacopo Titi nel maschile e alla stessa Mariani nel femminile. Tra il calore del pubblico, il cielo di Arco e competizioni dal livello sempre più alto, si chiude così l’ultimo atto di una stagione Speed ricchissima di emozioni e segnali positivi per il movimento italiano.