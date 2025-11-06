Roma, raduno di preparazione fisica per la Nazionale di Trap: cinque azzurre al lavoro all’Acquacetosa
Terzo appuntamento dei raduni diretti dal preparatore atletico Edoardo Kirschner. Al Centro di Preparazione Olimpica di Roma impegnate Caporuscio, Iezzi, Ragazzini, Sessa e Stanco in vista della stagione 2026.
Prosegue il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di Trap alla stagione 2026. È in corso al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acquacetosa di Roma il terzo raduno di preparazione fisica organizzato dalla FITAV e diretto dal preparatore atletico delle Squadre Azzurre Edoardo Kirschner.
L’obiettivo è perfezionare la condizione delle atlete attraverso test mirati e sessioni di allenamento specifiche, per garantire la massima efficienza fisica in vista delle sfide internazionali del prossimo anno.
Il raduno, cominciato mercoledì 5 novembre e in programma fino a venerdì 7, coinvolge cinque azzurre della Fossa Olimpica:
Federica Caporuscio (Carabinieri) – Palombara Sabina (RM)
Alessia Iezzi (Carabinieri) – Manoppello (PE)
Gaia Ragazzini (Carabinieri) – Solarolo (RA)
Erica Sessa (Fiamme Oro) – Cava de’ Tirreni (SA)
Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) – Sturno (AV)
Il raduno fa parte del ciclo di incontri dedicati alla preparazione atletica e mentale delle Squadre Azzurre FITAV, con l’obiettivo di arrivare pronti ai principali appuntamenti della stagione agonistica 2026.