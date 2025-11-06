Terzo appuntamento dei raduni diretti dal preparatore atletico Edoardo Kirschner. Al Centro di Preparazione Olimpica di Roma impegnate Caporuscio, Iezzi, Ragazzini, Sessa e Stanco in vista della stagione 2026.

Prosegue il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di Trap alla stagione 2026. È in corso al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acquacetosa di Roma il terzo raduno di preparazione fisica organizzato dalla FITAV e diretto dal preparatore atletico delle Squadre Azzurre Edoardo Kirschner.

