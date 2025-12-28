Crisi Bagnaia, cosa è successo davvero: Ducati non può più nasconderlo

E’ la domanda che tutti si sono fatti sulla stagione del pilota italiano. Ora, sembra che ci sia una risposta sicura. Lui stesso svela tutto.
Tutti quanti quest’anno, sia i suoi estimatori che i suoi haters, si sono posti la stessa domanda: ma cosa sta succedendo a Francesco Bagnaia? Come è possibile che un pilota con ben 3 titoli sotto la cintura, all’apice della sua forma fisica e a bordo della motocicletta più veloce della griglia, con cui il compagno ha polverizzato ogni record, finisca quinto facendosi superare da due colleghi proprio a fine stagione?
Le ipotesi tirate in ballo sono state tantissime, da un compagno di squadra troppo ingombrante che lo ha annichilito fino – secondo Jorge Lorenzo – alla possibilità che l’atleta italiano abbia bisogno di un terapeuta, cosa a cui Pecco ha risposto in modo molto piccato con un: “Ognuno è libero di avere il suo parere”. Ma qual è la verità? Solo Bagnaia può rispondere. E lo ha fatto.
L’atleta italiano a fine stagione, senza più la pressione di dover “nascondere” con stampa e critici cosa stia davvero accadendo dietro le quinte per non dare ulteriori vantaggi ai suoi già agguerriti rivali, ha in effetti spiegato molto nel dettaglio cosa non è andato nella preparazione e nella messa in atto della strategia di gara quest’anno. Andiamo a leggere ogni riga della sua analisi.
Pecco si apre con la stampa
Secondo l’atleta che ha spesso parlato chiaramente delle sue difficoltà con la GP-25 senza però riuscire a spiegare nello specifico a Tardozzi e co. quale fosse il nodo della questione, il vero problema è stato il distacco tra le aspettative e la realtà. E come alcuni analisti del calibro di Kevin Schwantz hanno analizzato correttamente il tentare di imitare l’assetto del compagno di squadra per risolverlo.
“Non è stata una questione di adattamento alla GP25; si trattava piuttosto di cercare il feeling che avevo con la GP24, ma non è mai arrivato”, ragiona il pilota a mente fredda, dopo il mondiale finito male. Forzare la moto per tentare di renderla una sorta di nuova GP-24 2.0 deve essere stato il vero errore di Bagnaia, quando probabilmente ciò che avrebbe dovuto fare sarebbe stato adattarsi al nuovo assetto del nuovo mezzo.
Secondo Pecco, tutto è iniziato a Jerez e l’illusione del Motegi Ring in Giappone non ha fatto che dargli una falsa speranza. Ora che tutto questo è alle spalle, si riparte da zero, punto e da capo: la GP-26 non è più una semplice moto fatta di metallo e pistoni, bensì il mezzo con cui Bagnaia può lasciarsi dietro la sua peggiore stagione e proiettarsi nel futuro.