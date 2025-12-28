Un super Hojlund ispira il Napoli: gli azzurri chiudono con una vittoria il 2025!

Bella prestazione del Napoli di Antonio Conte che prosegue il momento positivo e continua ancora a vincere.

Il Milan chiama ed il Napoli risponde. La squadra di Antonio Conte conferma il momento positivo e dopo la vittoria nella supercoppa italiana torna al successo anche nel match di campionato e vince in trasferta trascinato da un super Hojlund, in grandissima forma ed autore di due reti decisive. Il Napoli vince e convince con gli uomini di Conte che sembrano in grande forma e pronti a difendere lo scudetto.

Super Napoli a Cremona, gli azzurri al secondo posto

Sfida che vede gli azzurri partire subito forte, consapevoli delle difficoltà del match ed il Napoli si affida molto ad un Rasmus Hojlund piuttosto ispirato. Il danese gioca una prima mezzora spaventosa e si conquista due grandi gol nel primo tempo con Baschirotto e l’intera difesa della Cremonese che non riesce a placarlo.

Il migliore dei padroni di casa è Audero e questo evidenzia tutto, i giocatori azzurri sfiorano un altro gol prima con Di Lorenzo e poi con Rrahmani e lo stesso Hojlund sfiora in più occasioni la tripletta. Nella Cremonese bene Vardy che ci prova anche se va più volte in fuorigioco, nel finale spazio per tante riserve da ambo le parti ma alla fine tre punti meritati per il Napoli che finisce nel migliore dei modi uno straordinario 2025.