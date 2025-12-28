Lautaro riporta l’Inter in vetta, successo di misura nel finale. Spreco Samardzic per l’Atalanta

Finito in questi minuti il posticipo serale di serie A tra Atalanta e Inter, una sfida al cardiopalma fino all’ultimo minuto.

Con una buona prestazione l’Inter vince a Bergamo e si riporta in testa alla classifica in un match molto delicato e importante per il resto della stagione. Un match che sembrava una maledizione con i nerazzurri che controllano ma che sprecano diverse occasioni nel corso della gara e nella ripresa una dormita difensiva aiuta i nerazzurri e regala i tre punti alla squadra, tre punti fondamentali dopo il ko in Supercoppa.

Inter di nuovo in testa, l’Atalanta cade ancora nel big match

Nel primo tempo l’Inter ci prova in più occasioni, spreca troppo e quando trova la rete con Thuram l’arbitro annulla per un fuorigioco millimetrico di Lautaro Martinez. Nella ripresa l’Atalanta prova a fare gol e anche agli orobici viene annullata una rete per fuorigioco a Scamacca. E l’Inter approfitta con un grave errore della difesa dell’Atalanta, il neo entrato Esposito serve palla e Lautaro infila un incolpevole Carnesecchi.

Qui Chivu forse si abbassa troppo e l’Atalanta nel finale ha qualche chance di troppo e sfiora il pari con una chance clamorosa per Samardzic che spreca davanti alla porta. Tre punti fondamentali per l’Inter che supera nuovamente Milan e Napoli e dopo una giornata piuttosto insidiosa vince a Bergamo e torna in testa alla classifica.