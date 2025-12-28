Doccia fredda per Antonelli , è finita: “Fatti suoi”

La stagione di Kimi Antonelli non è andata per nulla male ma un dettaglio preoccupa tutti: potrebbe influire pesantemente sulla stagione 2026.

Un 2025 da ricordare, quello vissuto da Kimi Antonelli, giovane prospetto della Formula 1 italiana che quest’anno, ha finalmente indirizzato la sua carriera nella direzione giusta. La stagione parla di un settimo posto, sopratutto, di ben 3 podi che hanno sbloccato l’atleta, di cui uno importantissimo anche solo per motivi simbolici, ottenuto in Brasile, la patria di Ayrton Senna che è sempre stato il suo idolo.

Un terzo degli arrivi a podio del suo compagno di squadra George Russell, quindi, che quest’anno ha fatto pesare la sua maggiore esperienza nella massima categoria sportiva. L’atleta inglese ha ancora qualcosa da insegnare a Kimi che, viste le buone cose, ha ricevuto anche qualche tirata d’orecchie da Wolff: alcuni peccati di inesperienza si sono visti, specie in quanto a contatti con le altre monoposto e scarsa praticità con alcuni circuiti.

Tuttavia, è proprio nel rapporto con Russell stesso che molti critici sportivi individuano il punto focale per Antonelli che potrebbe influenzare positivamente o negativamente la stagione del pilota. I due sono stati sempre educati e rispettosi, uno nei confronti dell’altro, tuttavia alcune dichiarazioni come quella di Antonelli che aveva affermato come a Russell: “non faccia piacere arrivare dietro di me” fanno pensare che il loro rapporto sia lungi dall’essere perfetto.

Antonelli e Russell, scintille in vista?

I caratteri di Antonelli e Russell non potrebbero essere più diversi, lo si è visto in più occasioni, per esempio, nel rapporto con i colleghi o con i fans. Famoso il video di Russell che non saluta i numerosi fans che lo stanno acclamando, forse per non deconcentrarsi, mentre Antonelli più volte si è prestato ad interviste ed autografi, anche dopo aver appena sostenuto la maturità.

Secondo l’esperto Giorgio Piola però la questione caratteriale emerge anche in pista e potrebbe causare qualche piccola frizione nel team Mercedes, cosa che non gioverebbe sicuramente a Kimi che deve fare esperienza e fare tesoro di ogni insegnamento che Russell potrebbe quindi trasmettergli: “Russell è uno che pensa molto ai fatti suoi, di sicuro non è suo amico”, l’analisi di Piola che però guarda anche l’altra faccia della medaglia.

Secondo l’esperto, questo da un lato mina il rapporto tra piloti ma dall’altro, da modo ad Antonelli di essere svezzato prima ed abituarsi all’ambiente super competitivo della Formula 1: “Russell lo ha sempre dimostrato anche in precedenza con Hamilton, quindi il confronto di un clima così, non dico difficile, ma serio come quello della Mercedes, è stato veramente positivo”, la sua analisi.