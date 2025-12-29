Alberto Tomba, che fine ha fatto dopo il ritiro? La nuova vita del campione

Che cosa è successo al famosissimo sciatore dopo l’addio agli sport invernali? Ecco come si è tenuto impegnato in questi anni.

Il nome di Alberto Tomba è semplicemente leggendario nel mondo degli sport invernali e di ogni specialità di sci esistente, con particolare riferimento al grande slalom dove è stato uno specialista. Soprannominato anche “La Bomba” per le sue capacità unite ad uno stile molto irruento e quasi “violento” sulla neve, Tomba è probabilmente lo sciatore italiano più forte di sempre.

Sicuramente, è uno dei più vincenti e questo non può negarlo nemmeno chi non è mai stato un suo grande estimatore. Con la casacca dei Carabinieri infatti, Tomba ha vinto tra le altre cose 35 Slalom a cui si sommano ben 15 Slalom Giganti nel corso della carriera, condotta magistralmente tra il 1983, quando iniziò da agonista non ancora maggiorenne ed il 1998 anno in cui scelse il ritiro.

A completare il palmares con cui lo sciatore ha lasciato per sempre gli sport invernali ci sono anche 3 medaglie d’oro alle Olimpiadi e 2 ai Mondiali di sci. Ma oggi, all’età di quasi 60 anni che cosa fa nella vita Tomba? Lo abbiamo scoperto “impicciandoci” un po’ della vita privata dell’ex sciatore, con particolare riferimento alle sue ultime apparizioni pubbliche ufficiali.

Cosa fa Tomba da quando si è ritirato

Subito dopo essersi ritirato dallo sport professionistico, Alberto Tomba ha avuto una parentesi non proprio di successo nel mondo del cinema: nel 2000, ha preso parte allo sfortunato film Alex l’Ariete in cui Tomba stesso interpreta il protagonista, un carabiniere dei reparti speciali che commette un errore fatale durante un’operazione. Il film, in cui c’è anche una giovane Michelle Hunziker, non ebbe molto successo e online, è considerato una sorta di “meme”.

Più rilevanza hanno le apparizioni di Tomba in programmi televisivi sportivi, dove parla dello sport che ha appena lasciato con particolare riferimento al suo ruolo di analista per i Campionati Mondiali di Soči. Ad oggi poi, Tomba sembra essersi stabilito in provincia di Bologna dove si gode la sua ricca pensione. Ha anche intrapreso una carriera nel mondo del vino, come sommelier onorario.

Molto richiesto come testimonial nel mondo eno-gastronomico e della moda, l’atleta italiano mantiene invece un netto riserbo riguardante la sua vita personale, sentimentale ed amorosa, su cui è praticamente impossibile scoprire qualcosa. Un campione che ha scelto “l’oblio” alle luci dei riflettori, una volta lasciati gli sci. Non possiamo certo biasimarlo, in un’epoca in cui gossip e social network sembrano essere l’unica cosa che conta davvero.