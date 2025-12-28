Bologna-Sassuolo 1-1, ancora uno stop per i rossoblù. Muharemovic risponde a Fabbian

Gol ed emozioni nel match di serie A tra Bologna e Sassuolo con entrambi i club che mancano diverse occasioni da gol.

Il derby dell’Emilia tra Bologna e Sassuolo finisce in parità con i padroni di casa che risentono dei sintomi da supercoppa e perdono un’altra chance importante di avvicinare il treno Europa. Una sfida molto interessante che soprattutto nella ripresa ha visto diverse occasioni da una parte e dall’altra, occasioni ma anche chance sprecate. Un punto che è sicuramente meglio per gli ospiti che muovono ancora la classifica.

Bologna Sassuolo, i due club si dividono la posta in palio

Nel primo tempo il Bologna ha il controllo del gioco ma spreca molto, specialmente con Orsolini e Rowe. Male anche Dallinga mentre il Sassuolo difende e prova a ripartire. Ad inizio ripresa bella azione dei felsinei, assist basso di Zortea e Fabbian firma la sua prima rete stagionale, mostrandosi infallibile negli inserimenti. La gara però è tutt’altro che chiusa, anzi.

Il Sassuolo prova a rendersi pericoloso e su un corner Muharemovic sfrutta un grave errore di Ravaglia in uscita e trova il pari. Italiano mette insieme Castro e Immobile ma la doppia punta non funziona ed anzi ci sono fin troppi errori nel reparto, il Sassuolo prova il sorpasso e manda due clamorose occasioni con Laurientie e soprattutto con Fadera che davanti alla porta non sfrutta un errore di Lucumi e tira alto. Finisce in parità al Dall’Ara con il Bologna che resta dietro al Como e perde terreno in classifica.