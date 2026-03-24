Para-Trap, la Nazionale azzurra in raduno a Porpetto: 11 paratleti in preparazione fino al 25 marzo

Sul campo del Tav Porpetto (UD) tre giorni di lavoro tecnico sotto la guida del Tecnico Federale Riccardo Rossi. Coinvolte tutte e tre le classificazioni funzionali in vista dei prossimi appuntamenti nazionali e internazionali

È in corso sui campi del Tav Porpetto, in provincia di Udine, il raduno tecnico della Squadra Nazionale italiana di Para-Trap. Lo stage, iniziato il 23 marzo e in programma fino a mercoledì 25, è organizzato sotto la direzione tecnica di Benedetto Barberini e rappresenta un passaggio chiave per consolidare il lavoro individuale svolto dai paratleti e affinare condizione fisica, meccanismi tecnici e intesa di squadra in vista dei prossimi impegni stagionali, sia nazionali che internazionali. A seguire gli atleti durante tutta la tre giorni è il Tecnico Federale Riccardo Rossi, responsabile del coordinamento delle attività e della gestione del programma di preparazione.

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I convocati: tutte e tre le classificazioni rappresentate

Sono undici i paratleti chiamati al raduno, in rappresentanza di tutte e tre le classificazioni funzionali. Per la PT1, che comprende gli atleti in carrozzina, sono presenti Emilio Poli (Aeronautica Militare) di Gavardo (BS), Giuseppe Arioli di Seriate (BG) e Fabrizio Menia di Forgaria nel Friuli (UD). Per la PT2, riservata agli atleti con disabilità agli arti inferiori, partecipano Loris Fiorotto di Volpago del Montello (TV), Alessandro Spagnoli di Carrara (MS), Andrea Zuin di Lusia (RO) e Antonio Dimasi di Cucciago (CO). Per la PT3, la categoria degli atleti con disabilità agli arti superiori, sono convocati Mirko Cafaggi di Faenza (RA), Roberto Cucinotta di Torbole Casaglia (BS), Gabriele Nanni (Fiamme Oro) di Sala Bolognese (BO) e Calogero Sansone di Casanova Lerrone (SV).