Para-Trap, azzurri protagonisti al Grand Prix de France: Ventre e Cafaggi davanti a tutti

Conclusa ieri la prima giornata di qualificazione del Grand Prix de France di Para-Trap a Châteauroux. Italia in corsa per le finali in tutte le classi funzionali.
Si è chiusa ieri a Châteauroux, in Francia, la prima giornata del Grand Prix de France di Para-Trap, ospitato sulle pedane del Centre National De Tir Sportif.
Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Benedetto Barberini hanno affrontato i primi 75 piattelli di qualificazione conquistando posizioni importanti nelle rispettive classifiche e restando pienamente in corsa per le finali.
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Fedrigucci terzo in PT1
Nella categoria PT1, dedicata agli atleti in carrozzina, il neo campione italiano Davide Fedrigucci delle Fiamme Oro ha chiuso la giornata al terzo posto con 57/75.
L’azzurro è appaiato allo svizzero Pelit Murat, avanti soltanto per differenza zeri.
Davanti a entrambi il ceco Jaroslav Klimes con 60/75.
Ancora in corsa per la finale anche Giuseppe Arioli di Seriate, sesto con 49/75.
Ventre guida la classifica in PT2
Grande prova di Antonino Ventre nella categoria PT2.
L’atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa ha conquistato la vetta provvisoria della classifica con 69/75, precedendo i francesi Philippe Grilhe, secondo con 68, e Maxime Logeon, terzo con 66.
Quinta posizione per Alessandro Spagnoli di Carrara con 60/75.
Cafaggi al comando in PT3
Nella categoria PT3 è l’Italia a guidare la graduatoria grazie a Mirko Cafaggi di Faenza.
L’azzurro ha chiuso la prima giornata con 65/75, mantenendo due piattelli di vantaggio sullo spagnolo Meliton Brinas Mora.
Terzo posto provvisorio per Antonio Dimasi di Cucciago con 62/75.
Oggi finali decisive
Oggi il programma prevede gli ultimi 50 lanci di qualificazione e le finali delle tre classi funzionali.
Si partirà alle ore 15 con la finale PT1, seguita alle 16 dalla PT2 e alle 17 dalla PT3.
La squadra azzurra
PT1
- Giuseppe Arioli
- Davide Fedrigucci
PT2
- Alessandro Spagnoli
- Antonino Ventre
PT3
- Antonio Dimasi
- Mirko Cafaggi
Commissario tecnico: Benedetto Barberini
Tecnico federale: Riccardo Rossi