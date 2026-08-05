Para-Trap, gli azzurri in pedana a Brno: sei italiani al Grand Prix internazionale

La squadra guidata dal direttore tecnico Benedetto Barberini è già al lavoro in Repubblica Ceca. Venerdì 7 agosto i primi 75 piattelli, sabato gli ultimi 50 e le finali.
La Nazionale italiana di Para-Trap è già al lavoro sulle pedane dello Shotgun Shooting Range for the Olympic Disciplines Skeet and Trap di Brno, in Repubblica Ceca, dove dal 4 all’8 agosto si svolge il settimo International Sellier & Bellot Para Trap Championship & WSPS Grand Prix.
Sono sei gli atleti scelti per rappresentare l’Italia nella manifestazione internazionale, distribuiti nelle tre classificazioni funzionali previste dal programma.
Gli azzurri della categoria PT1
Nella categoria PT1, riservata agli atleti in carrozzina, gareggeranno:
- Giuseppe Arioli, di Seriate, in provincia di Bergamo;
- Alessandro Lampis, di Pabillonis, nella provincia del Sud Sardegna.
Gli azzurri della categoria PT2
Nella PT2, dedicata agli atleti con disabilità agli arti inferiori, scenderanno in pedana:
- Fabrizio Cormons, delle Fiamme Oro, di San Felice Circeo, in provincia di Latina;
- Saverio Cuciti, di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca.
Gli azzurri della categoria PT3
Nella PT3, riservata agli atleti con disabilità agli arti superiori, l’Italia sarà rappresentata da:
- Massimiliano Bracci, dell’Esercito, di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino;
- Calogero Sansone, di Casanova Lerrone, in provincia di Savona.
Lo staff tecnico
La squadra è guidata dal direttore tecnico Benedetto Barberini. A supportarlo nelle attività sul campo sarà il tecnico federale delle Fiamme Oro Riccardo Rossi.
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Il programma delle gare
Domani, giovedì 6 agosto, sono previsti gli allenamenti ufficiali, seguiti alle ore 19 dalla cerimonia di apertura.
La competizione inizierà venerdì 7 agosto con i primi 75 piattelli di qualificazione. Sabato 8 agosto gli specialisti affronteranno gli ultimi 50 bersagli, prima delle finali individuali, delle premiazioni e della cerimonia di chiusura.
Le altre classifiche del Grand Prix
Oltre alle prove individuali delle tre classificazioni funzionali, il programma comprenderà anche:
- le classifiche per squadre nazionali;
- il Mixed Team;
- il Super Mixed di Trap, composto da tre atleti, uno per ciascuna classificazione funzionale.
La squadra azzurra di Para-Trap
PT1:
- Giuseppe Arioli, Seriate;
- Alessandro Lampis, Pabillonis.
PT2:
- Fabrizio Cormons, Fiamme Oro, San Felice Circeo;
- Saverio Cuciti, Forte dei Marmi.
PT3:
- Massimiliano Bracci, Esercito, Fano;
- Calogero Sansone, Casanova Lerrone.
Direttore tecnico: Benedetto Barberini.
Tecnico federale: Riccardo Rossi, Fiamme Oro.
Il programma completo
Giovedì 6 agosto
- Allenamenti ufficiali;
- ore 19: cerimonia di apertura.
Venerdì 7 agosto
- primo giorno di gara: 75 piattelli.
Sabato 8 agosto
- secondo giorno di gara: 50 piattelli;
- finali individuali;
- premiazioni;
- cerimonia di chiusura.
Il Grand Prix di Brno offrirà così agli specialisti italiani un nuovo confronto internazionale tra prove individuali e competizioni a squadre.