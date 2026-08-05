Fossa Olimpica, quarto Gran Premio FITAV: gare a Uboldo e tre appuntamenti interregionali

Sabato 8 e domenica 9 agosto gli specialisti di Eccellenza, Ladies e Settore Giovanile saranno impegnati al TAV Belvedere. Prima Categoria in gara a Brindisi, Terni e Vercelli.

La Fossa Olimpica torna protagonista nel calendario federale con il quarto Gran Premio FITAV 2026, ultimo appuntamento prima dei Campionati Italiani in programma il 12 e 13 settembre.

Il fine settimana di sabato 8 e domenica 9 agosto offrirà ai tiratori un’importante occasione di confronto tecnico e agonistico. In palio ci saranno punti utili per il Ranking FITAV 2026 e un’ulteriore possibilità di qualificarsi alle finali del Campionato Italiano di specialità.

Eccellenza, Ladies e giovani al TAV Belvedere

Il principale appuntamento nazionale sarà ospitato dal TAV Belvedere di Uboldo, in provincia di Varese.

Sulle pedane lombarde si confronteranno gli specialisti delle seguenti categorie:

Eccellenza;

Ladies;

Settore Giovanile maschile;

Settore Giovanile femminile.

La competizione si svilupperà sulla distanza di 125 piattelli di qualificazione. Alla fase conclusiva accederanno i migliori otto tiratori di ciascuna classifica.

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Finali e shoot-off

In caso di parità per l’accesso alla finale, gli atleti interessati dovranno affrontare gli shoot-off previsti dal regolamento.

Lo stesso criterio sarà applicato in caso di parità nell’assegnazione delle posizioni sul podio.

Gli schemi di gara stabiliti dal direttore tecnico nazionale Marco Conti saranno:

schema 2;

schema 4;

schema 6;

schema 8;

schema 10.

Ai vincitori delle diverse classifiche saranno consegnate le medaglie FITAV e assegnato il montepremi messo a disposizione dalla Federazione.

Prima Categoria in gara in tre impianti

Parallelamente alla competizione nazionale di Uboldo, il programma comprenderà tre Gran Premi Interregionali riservati agli specialisti di Prima Categoria.

Le gare saranno ospitate da:

TAV Spinella, in provincia di Brindisi;

TAV Cascata delle Marmore, in provincia di Terni;

TAV Delle Alpi, in provincia di Vercelli.

Anche le prove di Prima Categoria si disputeranno sulla distanza di 125 piattelli di qualificazione distribuiti nelle due giornate, ai quali si aggiungerà la finale.

Le eventuali situazioni di parità saranno risolte attraverso gli shoot-off. In tutti e tre gli appuntamenti interregionali sarà utilizzato lo schema numero 8.

L’ultimo test prima dei Tricolori

Il quarto Gran Premio rappresenterà l’ultima occasione di confronto prima delle rassegne tricolori del 12 e 13 settembre.

Tra la prova nazionale del TAV Belvedere e gli appuntamenti interregionali di Spinella, Cascata delle Marmore e Delle Alpi, il fine settimana coinvolgerà tiratori, tecnici, società e appassionati della Fossa Olimpica.