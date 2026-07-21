Sporting, Italia sul podio ai Mondiali di Lisbona: argento per Calò e due bronzi a squadre

Gli Azzurri chiudono la rassegna iridata in Portogallo con tre medaglie. Giuseppe Calò è secondo nella gara individuale Senior, mentre le formazioni Senior e Veterani conquistano il terzo posto.

Tre medaglie per l’Italia al 48° Campionato del Mondo di Sporting, concluso domenica 19 luglio ad Alenquer, in Portogallo. Sulle pedane del “Clube de Tiro de Vale das Pedras – Casa dos Paços” si sono confrontati 826 tiratori provenienti da 42 Paesi.

Al termine delle quattro giornate di competizione, la Nazionale guidata dal commissario tecnico Veniero Spada ha raccolto un argento individuale e due bronzi nelle prove a squadre.

Giuseppe Calò argento tra i Senior

Il risultato più importante è arrivato nella gara individuale Senior grazie a Giuseppe Calò. Lo specialista di Fucecchio ha completato le serie regolari con 177 piattelli colpiti su 200, terminando a pari merito con il britannico Shaun Stacey.

Nel successivo spareggio, Calò si è imposto con il punteggio di +16 a +14, conquistando così la medaglia d’argento. Il titolo mondiale è stato vinto dal francese Alain Dequenne, primo con 178/200.

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Bronzo per la squadra Senior

Calò è salito nuovamente sul podio nella competizione a squadre insieme ad Alessandro Gaetani, di San Miniato, e Francesco Bordoni, di Terni.

Il terzetto azzurro ha totalizzato 504/600, risultato che gli ha permesso di conquistare la medaglia di bronzo. La Francia si è laureata campione del mondo con 517/600, precedendo la Gran Bretagna, seconda con 516/600.

Terzo posto anche per i Veterani

La terza medaglia italiana è arrivata dalla formazione Veterani composta da Carlo Sestini, di Empoli, Mauro Bosi, di Forlì, e Pier Luigi Fantozzi, di Campiglia Marittima.

Gli Azzurri hanno concluso la prova con il punteggio complessivo di 461/600, piazzandosi alle spalle della Gran Bretagna, vincitrice con 513/600, e degli Stati Uniti, secondi con 484/600.

Spada: “Una competizione che ci ha messi alla prova”

Il commissario tecnico Veniero Spada ha tracciato il bilancio della trasferta portoghese, definita tecnicamente particolare per le caratteristiche dei lanci, differenti rispetto a quelli ai quali gli atleti italiani sono abituati.

«Nonostante le difficoltà incontrate e qualche errore di troppo, ognuno dei componenti della squadra ha dato il massimo, anche se nel complesso non siamo riusciti a esprimerci sui livelli che abitualmente ci contraddistinguono», ha spiegato il tecnico.

Spada ha comunque evidenziato il valore delle tre medaglie conquistate, considerate una conferma della competitività italiana nel panorama internazionale. Il commissario tecnico si è complimentato con Calò per l’argento individuale e con le squadre Senior e Veterani per i due piazzamenti sul podio.

Secondo Spada, il livello mondiale dello Sporting continua a crescere rapidamente e richiederà un lavoro sempre più approfondito e costante. L’attenzione della Nazionale è già rivolta alla prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati.

Il tecnico ha infine ringraziato gli atleti per l’impegno, la serietà e lo spirito di squadra mostrati durante la trasferta, oltre alla Federazione per il sostegno garantito nella partecipazione alle principali manifestazioni internazionali.