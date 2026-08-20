Golf, Nexo Championship 2026 su Sky e NOW: Manassero, Paratore e Celli tra gli azzurri in Scozia

Da giovedì 20 a domenica 23 agosto il DP World Tour fa tappa al Trump International Golf Links di Aberdeenshire per l’ultimo appuntamento del Closing Swing. Tre italiani al via, tra i protagonisti più attesi anche Patrick Reed.

Nuovo appuntamento con il DP World Tour 2026 su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 20 a domenica 23 agosto va in scena in Scozia il Nexo Championship, torneo che chiude la serie del Closing Swing.

Le gare si disputano sui prati del Trump International Golf Links, ad Aberdeenshire, con i principali protagonisti del circuito internazionale impegnati nella corsa verso un posto nella Back 9.

Tre azzurri al via del Nexo Championship

Tra i giocatori più attesi figura lo statunitense Patrick Reed. L’Italia sarà invece rappresentata da tre golfisti: Matteo Manassero, Renato Paratore e Filippo Celli.

Per tutti l’obiettivo sarà quello di chiudere nel migliore dei modi il Closing Swing e guadagnare terreno in vista della fase successiva della stagione del DP World Tour.

Nexo Championship 2026, dove vederlo in tv e streaming

Il torneo sarà trasmesso integralmente su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

La prima giornata è in programma giovedì 20 agosto dalle 13.30, stesso orario per il secondo round di venerdì 21 e per la terza giornata di sabato 22. Il round conclusivo prenderà invece il via domenica 23 agosto dalle 12.30.

In telecronaca si alterneranno Fabrizio Redaelli, Roberto Zappa e Massimo Scarpa.

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La programmazione di giovedì 20 agosto

Prima giornata – dalle 13.30 alle 18.30

Dalle 13.30 alle 15.30: telecronaca di Fabrizio Redaelli e commento di Roberto Zappa.

Dalle 15.30 alle 17.00: telecronaca di Roberto Zappa e Massimo Scarpa.

Dalle 17.00 alle 18.30: telecronaca di Fabrizio Redaelli e commento di Massimo Scarpa.

La programmazione di venerdì 21 agosto

Seconda giornata – dalle 13.30 alle 18.30

Dalle 13.30 alle 15.30: telecronaca di Roberto Zappa e Massimo Scarpa.

Dalle 15.30 alle 17.00: telecronaca di Fabrizio Redaelli e commento di Roberto Zappa.

Dalle 17.00 alle 18.30: telecronaca di Fabrizio Redaelli e commento di Massimo Scarpa.

La programmazione di sabato 22 agosto

Terza giornata – dalle 13.30 alle 18.00

Dalle 13.30 alle 15.00: telecronaca di Fabrizio Redaelli e commento di Massimo Scarpa.

Dalle 15.00 alle 16.30: telecronaca di Roberto Zappa e Massimo Scarpa.

Dalle 16.30 alle 18.00: telecronaca di Fabrizio Redaelli e commento di Roberto Zappa.

La programmazione di domenica 23 agosto

Quarta giornata – dalle 12.30 alle 17.30

Dalle 12.30 alle 14.00: telecronaca di Fabrizio Redaelli e commento di Roberto Zappa.

Dalle 14.00 alle 15.30: telecronaca di Fabrizio Redaelli e commento di Massimo Scarpa.

Dalle 15.30 alle 17.30: telecronaca di Roberto Zappa e Massimo Scarpa.

Il golf anche sulle piattaforme Sky Sport

Il Nexo Championship sarà seguito anche da Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport e dagli account social ufficiali di Sky Sport, con aggiornamenti e approfondimenti durante tutto il weekend.