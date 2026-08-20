Diamond League Losanna 2026, Diaz torna dopo il 18.15: nuova sfida con Pichardo, in gara anche Dallavalle e Pernici

Venerdì 21 agosto la 50ª edizione di Athletissima con tre azzurri nelle gare valide per il circuito. Diaz cerca il decimo successo in Diamond League, Dallavalle torna in pedana dopo il bronzo europeo e Pernici affronta Wanyonyi, Arop e Sedjati negli 800. Diretta su Rai Sport e Sky Sport Max.

Dagli Europei di Birmingham alla Diamond League senza quasi il tempo di fermarsi. Venerdì 21 agosto il massimo circuito internazionale dell’atletica farà tappa a Losanna per la dodicesima prova della stagione, con Athletissima che festeggerà la sua 50ª edizione.

Tre gli italiani iscritti nelle gare valide per la classifica del circuito: Andy Diaz e Andrea Dallavalle nel salto triplo e Francesco Pernici negli 800 metri. Il meeting sarà trasmesso in diretta dalle 20.00 alle 22.00 su Rai Sport e Sky Sport Max.

Diaz torna dopo lo straordinario 18.15 di Birmingham

I riflettori saranno inevitabilmente puntati su Andy Diaz. Il campione europeo torna in gara a pochi giorni dal 18.15 realizzato a Birmingham, misura con la quale ha ulteriormente riscritto il record italiano e si è avvicinato al primato mondiale.

L’azzurro conosce bene Losanna, dove aveva già vinto nel 2022 con 17.67. Questa volta andrà a caccia del decimo successo della carriera in un meeting di Diamond League.

Nel circuito 2026 Diaz ha già conquistato il Golden Gala e chiuso secondo a Oslo, dove era stato battuto dal giamaicano Jordan Scott.

Nuovo duello Diaz-Pichardo, c’è anche Dallavalle

A Losanna si riproporrà soprattutto il confronto con Pedro Pichardo, secondo dietro Diaz nella finale degli Europei. Il livello della gara sarà altissimo, con i migliori sei atleti del ranking mondiale presenti in pedana.

Tra loro ci sarà anche Andrea Dallavalle, reduce dal bronzo europeo e già argento mondiale a Tokyo. Per l’azzurro sarà il ritorno in una gara di Diamond League a due mesi dal quarto posto di Doha con 17.19.

Completeranno il cast il giamaicano Jordan Scott, l’algerino Yasser Triki, il cubano Lazaro Martinez, il brasiliano Almir dos Santos e lo statunitense Russell Robinson.

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Pernici contro Wanyonyi, Arop e Sedjati negli 800

Gara di altissimo profilo anche negli 800 metri, dove tornerà in pista Francesco Pernici, quinto agli Europei.

L’azzurro affronterà il keniano Emmanuel Wanyonyi, campione olimpico e mondiale e autore quest’anno del record del mondo dei 1000 metri a Montecarlo.

Per Pernici sarà la terza presenza nella Diamond League 2026 dopo l’1:44.40 di Rabat e soprattutto il terzo posto al Golden Gala in 1:43.97.

La concorrenza sarà di livello mondiale: al via anche l’argento europeo Marino Bloudek, il campione europeo 2024 Gabriel Tual, lo spagnolo David Barroso, il canadese Marco Arop, lo statunitense Brandon Miller, l’algerino Djamel Sedjati e il polacco Patryk Sieradzki nel ruolo di pacemaker.

Werro cerca un’altra grande impresa negli 800

Tra le gare più attese c’è anche quella degli 800 metri femminili. Davanti al pubblico di casa, Audrey Werro potrebbe tentare un nuovo assalto al record del mondo pochi giorni dopo la finale europea.

Tra le sue principali avversarie figurano l’olandese Femke Bol e la keniana campionessa mondiale Lilian Odira.

Il programma del mezzofondo comprende inoltre un 5000 maschile con forte presenza keniana e statunitense, tra cui Krop, Kemboi, Fisher, Blanks, Young e Wolfe, e i 3000 siepi femminili con l’olimpionica Winfred Yavi e la campionessa mondiale Faith Cherotich.

Duplantis apre il meeting con il City Event

Lo spettacolo comincerà già giovedì con il tradizionale City Event dello Chateau d’Ouchy, dedicato al salto con l’asta maschile.

La grande attrazione sarà ancora una volta Armand Duplantis, alla sua settima partecipazione a Losanna.

Nel salto in lungo maschile saranno invece presenti Miltiadis Tentoglou, Bozidar Saraboyukov, Simon Ehammer, Hodelin, Wayne Pinnock e Tajay Gayle.

Nell’asta femminile spazio alle statunitensi Katie Moon, Sandi Morris e Hana Moll, alla campionessa olimpica Nina Kennedy, alla campionessa europea Angelica Moser e all’argento continentale Wilma Murto.

Chopra e Peters nel giavellotto

Due anche le grandi gare di giavellotto. Tra gli uomini il singalese Rumesh Tharanga Pathirage affronterà il pluricampione mondiale Anderson Peters e il campione olimpico di Tokyo Neeraj Chopra.

Tra le donne ci sarà invece la croata Sara Kolak, oro a Birmingham, insieme alla campionessa olimpica Haruka Kitaguchi.

Tebogo e Jackson illuminano le gare di velocità

Il programma propone inoltre sei gare di grande interesse tra sprint e ostacoli.

Nei 200 metri femminili saranno protagoniste Shericka Jackson e la britannica Amy Hunt, reduce da quattro medaglie d’oro agli Europei. Nei 200 maschili fari puntati sul campione olimpico Letsile Tebogo e sul sudafricano Dambile.

Prevista anche una 4×100 femminile non valida per la Diamond League con, tra le altre, le formazioni di Svizzera e Paesi Bassi.

Russell, Visser e Benjamin negli ostacoli

Nei 400 ostacoli femminili sarà da seguire Emma Zapletalova, mentre nei 100 ostacoli la campionessa olimpica Masai Russell sarà tra le protagoniste insieme a Nadine Visser e Pia Skrzyszowska, nuovamente di fronte dopo Birmingham.

Tra gli uomini sono previste due prove non valide per la classifica Diamond League: una con il primatista mondiale Ja’Kobe Tharp e l’altra che vedrà tornare sui 400 ostacoli Rai Benjamin, dopo una stagione fin qui maggiormente dedicata ai 400 metri piani.

Diamond League Losanna 2026: dove vederla in tv

Il meeting Athletissima di Losanna sarà trasmesso in diretta venerdì 21 agosto dalle 20.00 alle 22.00 su Rai Sport e Sky Sport Max.

Per l’Italia l’attesa principale sarà concentrata sul triplo, dove Diaz torna immediatamente in pedana dopo il 18.15 di Birmingham e ritrova Pichardo, con Dallavalle pronto a inserirsi nella sfida. Negli 800, invece, Pernici avrà subito un altro test contro alcuni dei migliori interpreti mondiali della specialità.