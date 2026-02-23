ACI, eccellenze 2025: premiati a Roma Guida e Giovanazzi

Una serata per celebrare il talento, ma anche il lavoro silenzioso di chi rende possibile ogni vittoria. All’Auditorium Conciliazione, a pochi passi da San Pietro, l’Automobile Club d’Italia ha premiato i “Campioni dell’Automobilismo 2025”, rendendo omaggio ai protagonisti di una stagione da ricordare.

ACI, riconoscimenti per Ferrari dopo Le Mans ed il Mondiale Endurance

Tra gli applausi dei presenti, il Presidente ACI La Russa ha voluto sottolineare come siano state premiate “persone che al volante, nei box, in officina o al comando di un team sono riuscite a vincere su sé stesse prima ancora che sugli altri”. Riflettori puntati soprattutto su Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi oltre che sugli altri interpreti dei trionfi Ferrari nel Mondiale Endurance.

Sul palco sono saliti quasi 400 premiati tra piloti, navigatori, team e addetti ai lavori, in rappresentanza delle principali discipline: dalla Velocità in Circuito ai Rally, dalle cronoscalate al Karting, fino agli E-Sport. Un movimento vasto che, come ha ricordato il presidente ACI Geronimo La Russa, organizza ogni anno oltre 900 gare in 25 discipline, coinvolgendo 55 mila licenziati sportivi.

Riconoscimenti speciali sono stati assegnati alla Ferrari per i successi nel FIA WEC, con il titolo costruttori Hypercar sotto la guida di Antonello Coletta e quello piloti conquistato da Alessandro Pier Guidi e Giovinazzi, oltre al trionfo di Antonio Fuoco nella FIA GT World Cup. Un 2025 definito “straordinario” anche dal Commissario Straordinario Tullio Del Sette, che ha ricordato il debutto in Formula 1 di Kimi Antonelli e il titolo di Leonardo Fornaroli in Formula 2 come simboli dell’eccellenza italiana nel mondo.

ACI, presentata la Nazionale piloti

La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente la Nazionale piloti ACI Team Italia 2026, impegnata nei principali campionati internazionali, dal WRC alla Formula 2 e 3. Tra i nomi confermati spicca Gabriele Minì, punto di riferimento nella categoria cadetta.

I migliori momenti della premiazione sono stati trasmessi da ACI Radio e ACI Sport TV, attraverso i canali ufficiali acisport.tv, ch.228 Sky e 52 tivùsat.

