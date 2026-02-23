Serie A, altro esonero: il sostituto è D’Aversa

Il Torino di Urbano Cairo ha deciso, in panchina un nuovo allenatore per salvare i granata. Dopo la prestazione di Genova e la sesta sconfitta nelle ultime otto partite, Marco Baroni è ormai a un passo dall’esonero.

Torino, Baroni verso l’esonero: le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’esonero di Baroni., Al suo posto dovrebbe arrivare in panchina Roberto D’Aversa, già contattato nelle scorse settimane e ora pronto a firmare fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di salvezza.

Il presidente del Torino nelle ultime ore avrebbe parlato con il tecnico abruzzese, che si sarebbe detto disponibile ad accettare un contratto breve, soluzione che piace molto al club visto il legame di Baroni fino al 2027. La decisione sembrerebbe ormai presa: la classifica dei granata, infatti, comincia a fare paura dopo la sconfitta di ieri.

Torino, Baroni paga Genova ed un rigore non concesso

A Marassi nella giornata di ieri è andato in scena un tracollo totale da parte del Torino. Il 3-0 inflitto dal Genoa ha messo a nudo i difetti di una squadra senza identità, fragile, con la peggior difesa della Serie A (47 gol subiti). Solo nella stagione della retrocessione del 1959 il Torino aveva fatto peggio. Oggi i granata vedono avvicinarsi la zona B: se la Fiorentina dovesse battere il Pisa, infatti, il vantaggio scenderebbe a soli tre punti.

Intanto la contestazione contro Cairo cresce. L’incubo retrocessione prende forma, con lo spettro di un’ultima giornata contro la Juventus che terrorizza l’ambiente.

D’Aversa, fermo dalla scorsa stagione quando guidava l’Empoli, sarebbe il prescelto. La società ha valutato anche i profili di Gotti, Nesta, Pecchia e Cioffi.

Con D’Aversa dovrebbe tornare a Torino anche Salvatore Sullo, già vice di Ventura ai tempi del Toro. Il tecnico ha buoni rapporti con il direttore sportivo Petrachi e nelle scorse settimane aveva rifiutato il Verona, in attesa di una chiamata che evidentemente sentiva possibile. Intanto domenica arriverà la Lazio, proprio l’ex squadra di Baroni.

