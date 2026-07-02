Italian Open Green Cup, nel Mixed Team Trap vincono Maccioni e Sollami

A Massa Martana è iniziata l’edizione 2026 della gara internazionale: sul podio Senior anche Dolci-Mirabile e Caporuscio-Faustinelli. Tra gli Junior successo per Parodi e Materazzo.

È partita con la gara di Mixed Team Trap l’edizione 2026 dell’Italian Open Green Cup, appuntamento internazionale che porta in Umbria alcuni dei migliori protagonisti del tiro a volo mondiale.

Da oggi e fino a domenica 12 luglio, l’impianto del Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana, in provincia di Perugia, ospiterà 520 tiratori in rappresentanza di 48 Paesi, impegnati nelle specialità olimpiche di Trap e Skeet.

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Maccioni e Sollami vincono il Mixed Team Trap Senior

Ad aprire il programma sono stati gli specialisti del Trap con la prova di Mixed Team. Nel comparto Senior il successo è andato a Maria Teresa Giorgia Maccioni dei Carabinieri, di Budoni, e Fabio Sollami di Caltanissetta.

La coppia azzurra è entrata tra le quattro migliori con il punteggio di 141/150 nelle qualificazioni, per poi conquistare il trofeo grazie a un ottimo 36/40 in finale.

Secondo posto per la coppia composta da Valentina Dolci di Martinengo e Riccardo Mirabile delle Fiamme Azzurre, di Rufina. I due erano stati i migliori in qualificazione con 142/150, chiudendo poi la finale con 30/40.

Medaglia di bronzo per Federica Caporuscio dei Carabinieri, di Palombara Sabina, e Samuele Faustinelli delle Fiamme Oro, di Pian Camuno. Anche loro erano entrati in finale con 141/150, prima del 24/30 che è valso il terzo gradino del podio.

Junior, oro a Parodi e Materazzo

Tra gli Junior la Open Green Cup 2026 è stata vinta da Ambra Parodi di Cazzago San Martino e Alessandro Materazzo delle Fiamme Oro, di Viterbo.

La coppia ha chiuso le tre serie di qualificazione con 139/150, secondo miglior punteggio, per poi imporsi in finale con 36/40.

Piazza d’onore per Sofia Chiampesan di Castenedolo e Fabio Marchiori di Rovereto, quarti in qualificazione con 137/150 e poi argento con 31/40.

Il bronzo è andato a Maria Iovinella della Marina Militare, di Panicale, e Simone Roncen delle Fiamme Oro, di Feltre. Terzi in qualificazione con 138/150, hanno chiuso la finale con 20/30.

Italian Open Green Cup, il programma delle prossime gare

Le gare proseguiranno con la competizione individuale di Trap, in programma da venerdì 3 a domenica 5 luglio, giornata dedicata alle finali.

La prossima settimana toccherà invece agli specialisti di Skeet. La gara di Mixed Team si disputerà mercoledì 8 luglio, mentre la prova individuale andrà in scena da venerdì 10 a domenica 12 luglio, con le finali individuali nell’ultima giornata.

I risultati del Mixed Team Trap

Senior

1ª Italia 4 – Maria Teresa Giorgia Maccioni/Fabio Sollami: 141/150 – 36/40

2ª Italia 6 – Valentina Dolci/Riccardo Mirabile: 142/150 – 30/40

3ª Italia 5 – Federica Caporuscio/Samuele Faustinelli: 141/150 – 24/30

4ª Italia 1 – Marika Patera/Riccardo Faccani: 141/150 – 14/20

Junior

1ª Italia 1 – Ambra Parodi/Alessandro Materazzo: 139/150 – 36/40

2ª Italia 6 – Sofia Chiampesan/Fabio Marchiori: 137/150 – 31/40

3ª Italia 4 – Maria Iovinella/Simone Roncen: 138/150 – 20/30

4ª Italia 3 – Alice Garoppo/Luca Chessa: 143/150 – 14/20