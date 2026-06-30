Italian Green Cup, il Gran Premio Internazionale su Tiro a volo TV: live Mixed e Trap, replay Skeet

L’appuntamento di tiro a volo si svolgerà tra Umbriaverde-Todi e Massa Martana. In programma Mixed, Skeet e Trap, con dirette e replay su Sportface TV.
Il Gran Premio Internazionale Italian Green Cup sarà protagonista su Tiro a volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV con gli appuntamenti dedicati alle specialità Mixed, Skeet e Trap.
La manifestazione si svolgerà tra Umbriaverde-Todi e Massa Martana, con la collaborazione di Tiro a Volo TV, Sportface e FITAV.
Il programma televisivo prevede il primo appuntamento mercoledì 1 luglio, con la diretta Sportface Live della gara Mixed a partire dalle 16.15.
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Domenica 5 luglio spazio alla diretta Sportface Live dedicata al Trap.
Domenica 12 luglio, invece, sarà possibile seguire su Sportface Replay la prova di Skeet.
Programma
Mercoledì 1 luglio
Sportface Live – Mixed, ore 16.15
Domenica 5 luglio
Sportface Live – Trap
Domenica 12 luglio
Sportface Replay – Skeet