Italian Green Cup, il Gran Premio Internazionale su Tiro a volo TV: live Mixed e Trap, replay Skeet

L’appuntamento di tiro a volo si svolgerà tra Umbriaverde-Todi e Massa Martana. In programma Mixed, Skeet e Trap, con dirette e replay su Sportface TV.

Il Gran Premio Internazionale Italian Green Cup sarà protagonista su Tiro a volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV con gli appuntamenti dedicati alle specialità Mixed, Skeet e Trap.

La manifestazione si svolgerà tra Umbriaverde-Todi e Massa Martana, con la collaborazione di Tiro a Volo TV, Sportface e FITAV.

Il programma televisivo prevede il primo appuntamento mercoledì 1 luglio, con la diretta Sportface Live della gara Mixed a partire dalle 16.15.

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Domenica 5 luglio spazio alla diretta Sportface Live dedicata al Trap.

Domenica 12 luglio, invece, sarà possibile seguire su Sportface Replay la prova di Skeet.

Programma

Mercoledì 1 luglio

Sportface Live – Mixed, ore 16.15

Domenica 5 luglio

Sportface Live – Trap

Domenica 12 luglio

Sportface Replay – Skeet