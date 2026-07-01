Italian Green Cup al via, oggi il Mixed in diretta su Tiro a Volo TV

Il Gran Premio Internazionale Italian Green Cup si svolge tra Umbriaverde-Todi e Massa Martana. La manifestazione sarà trasmessa su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, con appuntamenti live e replay.

Scatta oggi, mercoledì 1 luglio, la programmazione su Tiro a Volo TV del Gran Premio Internazionale Italian Green Cup, appuntamento dedicato alle specialità Mixed, Skeet e Trap.

La manifestazione si svolge tra Umbriaverde-Todi e Massa Martana e sarà visibile su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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Oggi il Mixed in diretta dalle 16.15

Il primo appuntamento è in programma oggi, mercoledì 1 luglio, con la diretta della prova Mixed a partire dalle 16.15.

Un’occasione per seguire il Gran Premio Internazionale Italian Green Cup attraverso il canale interamente dedicato al tiro a volo all’interno dell’offerta Sportface TV.

Il programma su Tiro a Volo TV

Dopo la diretta odierna del Mixed, il calendario prevede un nuovo appuntamento domenica 5 luglio, con la diretta dedicata al Trap.

Domenica 12 luglio, invece, sarà possibile seguire in replay la prova di Skeet.

Italian Green Cup, gli appuntamenti

Mercoledì 1 luglio

Tiro a Volo TV – Mixed, ore 16.15

Domenica 5 luglio

Tiro a Volo TV – Trap

Domenica 12 luglio

Tiro a Volo TV – Skeet, in replay

Il Gran Premio Internazionale Italian Green Cup entra così nella programmazione di Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, con tre appuntamenti per seguire Mixed, Trap e Skeet.