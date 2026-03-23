Tiro a volo, 2° Gran Premio di Sporting: Boldrini domina l’Eccellenza a Orvieto, Spada regina tra le Ladies

Il viareggino firma il miglior punteggio assoluto con 94/100 all’Orvieto Shooting Range. Sul podio anche Katiuscia Spada tra le donne e Samuel Ligi tra gli Junior. Erano 263 i partecipanti alla tappa umbra

Orvieto ha ospitato nel weekend del 21 e 22 marzo il 2° Gran Premio stagionale di Sporting, una delle tappe più attese del Percorso di Caccia Itinerante. Al Tav Orvieto Shooting Range sono scesi in pedana 263 specialisti, protagonisti di una due giorni contraddistinta da un livello tecnico elevato e da grande partecipazione. A fare la voce grossa nella classifica generale è stato Filippo Boldrini di Viareggio, autore del punteggio più alto dell’intera giornata.

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Eccellenza: Boldrini inarrivabile con 94/100

In Categoria Eccellenza non c’è stato spazio per la concorrenza. Filippo Boldrini di Viareggio (LU) ha chiuso con un 94/100 che vale sia l’oro di categoria sia il primato assoluto della gara. Alle sue spalle il CT Veniero Spada di Fabro (TR) ha conquistato l’argento con 93/100, mentre il bronzo è andato a Daniele Valeri di Spoleto (PG), anch’egli a quota 93/100 ma relegato al terzo posto in virtù della regola di spareggio.

Ladies: Katiuscia Spada sul gradino più alto

Nel comparto femminile ha dominato Katiuscia Spada di Fabro (TR), che con 89/100 si è imposta senza rivali aggiudicandosi la medaglia d’oro. A seguire Alessia Panizza di Lierna (LC) con 78/100, mentre il terzo posto è andato a Graziella Zambrino di Perugia con 75/100.

Junior: Ligi il migliore della categoria

Tra i giovani tiratori è Samuel Ligi di Fermignano (PU) a salire sul gradino più alto del podio con 86/100. Jacopo Adamati di Rovato (BS) ha conquistato l’argento con 81/100, mentre il bronzo è andato a Mattia Degli Antoni di Passirano (BS) con 80/100.

Categorie: tutti i podi

In Prima Categoria si è imposto Andrea Magrini di Monsummano Terme (PT) con 89/100, davanti ad Andrea Pagnini di Follonica (GR) con 88/100 e a Fabio Tazioli di Quarrata (PT), anch’egli a 88/100 ma terzo per la serie realizzata nel campo prescelto. In Seconda Categoria il successo è andato a Walter Tenore di Fondi (LT) con 89/100, seguito da Riccardo Monesi di Narni (TR) con 87/100 e da Michele Gheza di Esine (BS) con 85/100. In Terza Categoria oro a Edoardo Brunelli di Cetona (SI) con 84/100, argento a Raffaele Desideri di Prato con 83/100 e bronzo a Marco Luppi di Castelnuovo Rangone (MO) con 82/100.

Qualifiche: Senior, Veterani e Master

Nelle Qualifiche Senior il miglior risultato è stato quello di Giuseppe Calò di Fucecchio (FI) con 90/100, davanti a Salvatore Varone di Capua (CE) con 88/100 e a Gabriele Soldani di Pratovecchio Stia (AR) con 87/100. Tra i Veterani ha primeggiato Carlo Duranti di Fermignano (PU) con 89/100, seguito da Giovanni Provenzale di Rimini con 88/100 e da Vinicio Pamantini di Talamello (RN) con 85/100. Nella categoria Master, infine, il migliore è stato Fabio Daveri di Arezzo con 72/100, precedendo Salvatore Valentini di Longiano (FC) con 71/100 e Giancarlo Ciofini di Perugia con 69/100.