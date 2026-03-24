Tiro a volo, 1° Gran Premio di Fossa Universale: 400 specialisti in pedana in cinque sedi. Molteni vince a Pecetto, Viscovo al Raimondo

La stagione dei Gran Premi 2026 si apre il 22 marzo con le gare di Pecetto, Pastorano, Torretta, Le Tre Piume e San Marino. Nell’Eccellenza vittorie anche per Fiume, Camisotti e Angelantoni nelle rispettive sedi

La Fossa Universale ha alzato ufficialmente il sipario sulla stagione dei Gran Premi 2026. Domenica 22 marzo quattrocento agonisti della specialità non olimpica si sono sfidati in contemporanea su cinque pedane distribuite da Nord a Sud della penisola: il Tav Pecetto di Alessandria, il Tav Raimondo di Pastorano (CE), il Tav Torretta di Caltanissetta, il Tav Le Tre Piume di Padova e il Tav San Marino di Rimini. La società con il maggior numero di presenze è stato il piemontese Tav Pecetto, che ha accolto in pedana 104 agonisti.

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Tav Pecetto: Molteni vince lo spareggio in Eccellenza

Al Tav Pecetto Marco Molteni di Cremella (LC) conquista l’oro di Eccellenza con 96/100+25 al termine di un acceso spareggio con Stefano Narducci di Altopascio (LU), argento con 96/100+23, e Ivan Rossi di Cento (FE), bronzo con 95/100. Tra le Ladies trionfa Bianca Revello di Bernezzo (CN) con 91/100, davanti a Lorena Bertuzzi di Gardone Val Trompia (BS) con 86/100 e a Giulia Maria Pedrolini di Saint-Pierre (AO) con 80/100. Nel settore giovanile oro a Matteo Bruno di Cavallermaggiore (CN) con 92/100, argento a Davide Antonio Rossi di Sanfrè (CN) con 91/100 e bronzo a Gabriele Pampaloni di Crespina Lorenzana (PI) con 83/100. Nelle altre categorie i migliori sono stati: Jacopo Cipriani di Scandicci (FI) con 98/100 in Prima Categoria — miglior punteggio assoluto di giornata — Ugo Sabatti di Marcheno (BS) con 93/100+23 in Seconda, Fabrizio Mangini di Neirone (GE) con 92/100 in Terza, Graziano Cazzaniga di Agrate Brianza (MB) con 97/100 tra i Senior, Mauro Rossetti di Imperia con 94/100 tra i Veterani e Giorgio Bottigella di Mortara (PV) con 94/100 tra i Master.

Tav Raimondo: Viscovo domina l’Eccellenza, Croce top scorer assoluto

Ottantaquattro tiratori in pedana al Tav Raimondo di Pastorano. Luigi Viscovo di Cercola (NA) si aggiudica l’Eccellenza con 94/100. Tra le Ladies vince Ester Iannotti di Vallo della Lucania (SA) con 82/100, con Maria Pia Nunziata di Marigliano (NA) seconda con 76/100+1 — al termine dello spareggio — e Maria De Vito di Torella dei Lombardi (AV) terza con 76/100+0. Tra gli Junior oro a Simone Boccanfuso di Barano d’Ischia (NA) con 93/100, argento a Jacopo Rapuano di Cautano (BN) con 87/100 e bronzo a Mario Fabrizi di Frosinone con 85/100. Nelle restanti categorie: Alessio Colò di Patrica (FR) con 93/100 in Prima, Emanuel Piscitelli di Pago del Vallo di Lauro (AV) con 91/100 in Seconda, Antonio Zagarese di Spezzano Albanese (CS) con 89/100 in Terza. Massimo Croce di Guidonia Montecelio (RM) con 95/100 vince tra i Senior e firma il punteggio più alto della sede, Giovanni Sorvillo di Nocera Inferiore (SA) con 90/100 tra i Veterani e Palmiro Menoni di Maglie (LE) con 86/100+7 tra i Master.

Tav Torretta: Fiume in cima, Sollami miglior punteggio assoluto

Settantasei agonisti al siciliano Tav Torretta. In Eccellenza Giuseppe Fiume di Calatabiano (CT) vince con 96/100, davanti a Vincenzo Triscari di Naso (ME) con 93/100 e al Consigliere Federale Adriano Avveduto di Modica (RG) con 87/100. Tra le Ladies Sandra Spinnato di Palermo con 70/100 precede Manuela Tomarchio di Santa Venerina (CT) con 37/100. Tra gli Junior oro a Luca Baldo Annaloro di Palermo con 92/100, argento a Rosario Carmelo Parisi di Catania con 92/100 e bronzo ad Angelo Licciardello di Acireale (CT) con 89/100. Nelle altre categorie: Pierluigi Sollami di Caltanissetta con 97/100+24 in Prima — miglior punteggio assoluto di sede — Stefano Covato di Modica (RG) con 94/100+24 in Seconda, Rocco Bagnato di Varapodio (RC) con 94/100+21 in Terza, Paolo Putano di Palermo con 94/100 tra i Senior, Francesco Pollicino di Messina con 94/100 tra i Veterani e Nicolò Feo di Altavilla Milicia (PA) con 96/100 tra i Master.

Tav Le Tre Piume: Camisotti al top in Eccellenza

Settantacinque presenze al veneto Tav Le Tre Piume. Alessandro Camisotti di Porto Viro (RO) conquista l’Eccellenza con 94/100, punteggio più alto della sede. Tra le Ladies oro a Rachele Amighetti di Costa Volpino (BG) con 89/100, argento a Sara Milesi di Borgo di Terzo (BG) con 81/100 e bronzo a Edgarda Apollonio (Carabinieri) di Gavardo (BS) con 76/100. Tra gli Junior vince Daniel Peroni di Ronco all’Adige (VR) con 82/100 su Lorenzo Canova di Adria (RO) con 80/100 e Lorenzo Rutigliano di Venezia con 79/100. Nelle restanti categorie: Eri Tessarin di Porto Viro (RO) con 93/100 in Prima, Luigino Viale di Campagna Lupia (VE) con 86/100 in Seconda, Alberto Melon di Villadose (RO) con 89/100 in Terza, Luciano Fiorini Carbognin di Montecchia di Crosara (VR) con 90/100 tra i Senior, Roberto Coppiello di Vigonza (PD) con 90/100 tra i Veterani e Bruno Maron di Baone (PD) con 79/100 tra i Master.

Tav San Marino: Angelantoni primo in Eccellenza, Pedini top scorer assoluto

Sessantuno agonisti al romagnolo Tav San Marino. In Eccellenza Carlo Angelantoni di Todi (PG) vince con 93/100 davanti a Niccolò Triglia di Fano (PU) con 92/100 e Paolo Pallotta di Vitorchiano (VT) con 90/100. Tra le Ladies primo posto per la Consigliera Federale Roberta Pelosi di Roma con 89/100, seguita da Giulia Vernata di Magione (PG) con 80/100 e Eugenia Valente di Fiumicino (RM) con 76/100. Tra gli Junior vince Tommaso Angelini di Petriano (PU) con 70/100. Nelle altre categorie: Enrico Lugli di Pesaro con 95/100 in Prima, Giorgio Fabrizio Giovanardi di Brescia con 87/100 in Seconda, Giuliano Compari di Pesaro (PU) con 86/100 in Terza, Fabrizio Bruni di Pratovecchio (AR) con 92/100+24 tra i Senior, Alfio Pedini di Fano (PU) con 98/100 tra i Veterani — miglior punteggio assoluto della sede — e Mauro Abati di Cesena (FC) con 90/100 tra i Master.