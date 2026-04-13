Tiro a volo, Primo Gran Premio FITAV di Skeet a Laterina: Rossetti e Bongini conquistano l’oro nell’Eccellenza

Sul campo del Tav Laterina 152 specialisti di tutte le categorie per l’apertura della stagione agonistica estiva. Rossetti batte Sablone nell’ultimo piattello, Bongini supera Bacosi in finale. Oro anche per La Volpe tra i giovani maschili e per Ruta tra le giovani femminili
Si è aperta ufficialmente la stagione agonistica estiva dello Skeet sulle pedane del Tav Laterina (AR), dove si è concluso il Primo Gran Premio FITAV formula ISSF del 2026. Centocinquantadue specialisti di tutte le categorie e qualifiche si sono sfidati sotto lo sguardo del Direttore Tecnico Nazionale Luigi Agostino Lodde e alla presenza del Presidente Federale Luciano Rossi, che ha atteso la conclusione delle gare per premiare i migliori.
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Eccellenza maschile: Rossetti supera Sablone nell’ultimo piattello
In campo maschile nella categoria Eccellenza, il più forte in pedana si è dimostrato Gabriele Rossetti. Il poliziotto di Ponte Buggianese, Campione Olimpico a Rio de Janeiro 2016, ha centrato la finale con 123/125 (+1), secondo miglior punteggio delle qualificazioni, e ha duellato con il compagno di squadra delle Fiamme Oro Marco Sablone di Roma fino all’ultima pedana. Con un quasi perfetto 35/36, Rossetti si è messo al collo l’oro, mentre Sablone ha dovuto accontentarsi dell’argento con 34/36. Sul terzo gradino del podio il friulano Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio con 29/32.
Eccellenza femminile: Bongini batte Bacosi e conquista l’oro
Al femminile, nella classifica unificata Ladies e Junior Femminili, la vittoria è andata a Sara Bongini. La poliziotta di Impruneta, quarta in qualificazione con 119/125, ha mantenuto i nervi saldi in finale fino al duello conclusivo con l’olimpionica Diana Bacosi (Esercito) di Cetona, che aveva chiuso le cinque serie di gara al primo posto con 122/125. Alla resa dei conti Bongini ha prevalso con 34/36, relegando la Campionessa Olimpica di Rio 2016 all’argento con 32/36. Completa il podio Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova, bronzo con 120/125 (+1) in qualifica e 29/32 in finale.
Settore Giovanile Maschile: La Volpe vince lo spareggio d’oro
Prova di carattere quella di Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano, 19 anni. Migliore in qualificazione con un quasi perfetto 124/125, ha affrontato la finale con la stessa determinazione, arrivando allo spareggio con il ventenne Michele Poeta di Roma per decidere l’oro. La Volpe ha avuto la meglio con +4 (Poeta +3). Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea ha conquistato il bronzo con 30/32.
Settore Giovanile Femminile: oro a Ruta
Tra le giovani, l’oro è andato a Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina con 117/125, l’argento ad Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane con 114/125 e il bronzo ad Adela Sparapani (Fiamme Oro) di San Vincenzo con 104/125.
Le altre categorie
Oro nelle rispettive categorie per: Edoardo Aloi di Roma (Prima Categoria, 116/125 e 32/36), Sandro Bellini di Quarrata (Seconda Categoria, 116/125 e 31/36), Gian Mario Murgia di Budoni (Terza Categoria, 104/125 e 30/36), Mauro Baronti di Grosseto (Veterani, 114/125) e Mauro Felatti di Firenze (Master, 102/125).
Il prossimo appuntamento con il circuito Gran Premio FITAV è fissato per il 23 e 24 maggio al Tiro a Volo Roma con il 2° Gran Premio della stagione 2026.