Tiro a volo, Primo Gran Premio FITAV di Skeet a Laterina: Rossetti e Bongini conquistano l’oro nell’Eccellenza

Si è aperta ufficialmente la stagione agonistica estiva dello Skeet sulle pedane del Tav Laterina (AR), dove si è concluso il Primo Gran Premio FITAV formula ISSF del 2026. Centocinquantadue specialisti di tutte le categorie e qualifiche si sono sfidati sotto lo sguardo del Direttore Tecnico Nazionale Luigi Agostino Lodde e alla presenza del Presidente Federale Luciano Rossi, che ha atteso la conclusione delle gare per premiare i migliori.

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