Fencing 4 All Milano 2026: domenica la tappa finale del circuito inclusivo di scherma, diretta su Assalto TV

Il PalaCus Idroscalo ospita la seconda e conclusiva prova del circuito inclusivo della Federazione Italiana Scherma. Le fasi finali in diretta domenica alle 17:00 su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

C’è una gara in cui il risultato conta, ma non è mai l’unica cosa che conta. È Fencing 4 All, il circuito di scherma inclusiva della Federazione Italiana Scherma che domenica 17 maggio approda al PalaCus Idroscalo di Milano per la seconda e conclusiva tappa. Le fasi finali saranno trasmesse in diretta dalle ore 17:00 su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, con la voce del giornalista Alessandro Alciato e del campione del mondo di spada Stefano Pantano, storica voce della scherma in Rai.

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Uno sport che include: il format di gara

Diciassette squadre di spada si daranno battaglia sul parquet milanese a partire dalle ore 10:00. Ogni formazione è composta da tre atleti olimpici e da almeno un atleta autistico o con disabilità intellettiva: un format che non è solo una trovata organizzativa, ma il cuore pulsante di un progetto che la FIS porta avanti per espresso volere del presidente federale Luigi Mazzone, docente universitario e primario di Neuropsichiatria infantile presso il Policlinico Tor Vergata di Roma.

Il circuito, sostenuto da Poste Italiane, rientra nel progetto La scherma come mezzo di salute mentale e si inserisce nel quindicesimo anno della FIS come federazione integrata, che gestisce sotto la stessa egida tanto l’attività olimpica quanto quella paralimpica. La scherma, grazie alle segnalazioni luminose e sonore che guidano l’azione, si rivela uno sport di relazione particolarmente adatto a ragazzi autistici e con disabilità intellettive, permettendo loro di esprimere la voglia di competere e di confrontarsi con l’avversario.

La classifica e il montepremi

La tappa milanese è decisiva per la graduatoria finale: le migliori quattro società si aggiudicheranno un montepremi in attrezzature sportive. Un mese e mezzo fa, nella prima tappa disputata a Roma con la partecipazione di 15 squadre, il podio era stato occupato dalle Fiamme Oro davanti al Circolo della Scherma Anzio e al Club Scherma Bari. Domenica le carte potrebbero essere rimescolate.

Le squadre iscritte alla tappa di Milano

Circolo della Spada Rimini, Circolo Schermistico Sassarese, Fiamme Oro, Accademia Scherma Pinerolo (2 squadre), Pentamodena, Circolo Scherma Lecco, Brianzascherma, CDS Mangiarotti Milano, Scherma Pistoia 1894, Accademia Scherma Milano (2 squadre), Club Scherma Bari, Nedo Nadi Salerno, Circolo della Scherma Anzio, Accademia Scherma Lia, Accademia di Scherma Lecce.

La classifica della prima tappa di Roma