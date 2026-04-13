Tiro a volo, Primo Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica a Conselice: Resca e Rossi dominano nell’Eccellenza

Al Tav Conselice 188 tiratori in pedana per l’apertura stagionale del Trap. Resca (Carabinieri) vince rimontando in finale, Rossi (Fiamme Oro) trionfa nelle Ladies. Tra i giovani oro a Roncen e Montani. Oltre duemila tiratori nelle Prove Regionali
Si è concluso al Tav Conselice (RA) il Primo Gran Premio stagionale di Fossa Olimpica per la Categoria Eccellenza e le qualifiche Ladies e Juniores maschili e femminili. In pedana 188 atleti, mentre nelle contemporanee Prove Regionali nelle 22 sedi designate si sono registrati complessivamente 2.054 tiratori, con la Lombardia come regione più partecipata con 279 presenze.
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Eccellenza maschile: Resca rimonta e vince
Nella massima categoria, il trionfo è andato a Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento, già d’oro nel Mixed Team in Coppa del Mondo a Tangeri lo scorso marzo. Quarto in qualificazione con 120/125 (+12), Resca ha operato una grande rimonta in finale chiudendo con un quasi perfetto 29/30. Secondo Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio Salentino, entrato tra i migliori otto con 122/125 (+1) e chiuso con 28/30. Bronzo per Marco Benedetti di Fiumicino, qualificato con 120/125 (+4) e terzo in finale con 19/25.
Ladies: Rossi al vertice, Sessa seconda
Nel comparto femminile, si è imposta Jessica Rossi (Fiamme Oro), medaglia d’argento individuale a Tangeri e d’oro nel Mixed Team proprio con Resca. Entrata in finale con 115/125 (+9), ha conquistato l’oro con 28/30. Seconda Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni, 27/30 in finale dopo 115/125 (+10) in qualificazione. Sul terzo gradino Guglielmina Chinaglia di Bologna, approdata in finale con 116/125 e bronzo con 18/25.
Juniores maschili: Roncen vince lo shoot-off con Diana
Tra i giovani uomini, grande battaglia tra Simone Roncen (Fiamme Oro) di Feltre e Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone. Diana aveva fatto segnare il punteggio assoluto più alto in qualificazione con 123/125, ma in finale i due hanno chiuso entrambi con 27/30, portando la gara allo shoot-off che ha sorriso a Roncen con +8 contro +7. Bronzo per Davide Battisti di Monterenzio, 21/25 in finale.
Juniores femminili: Montani prima davanti ad Archetti
Nell’ultimo atto del Gran Premio, tra le giovani donne si è imposta Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde, prima in qualificazione con 111/125 (+2) e oro in finale con 26/30. Seconda Valentina Archetti (Fiamme Oro) di Coccaglio con 24/30, bronzo per Greta Sforzi (Marina Militare) di Firenzuola con 18/25.
Le classifiche complete
Eccellenza: 1° Resca 120/125+12 – 29/30; 2° Buccolieri 122/125+1 – 28/30; 3° Benedetti 120/125+4 – 19/25; 4° Esposito 120/125+11 – 17/20; 5° Fontanili 122/125 – 12/15; 6° Marongiu 119/125+11 – 12/15; 7° Flammini 120/125+9 – 8/10; 8° Merigo 121/125 – 7/10.
Ladies: 1ª Rossi 115/125+9 – 28/30; 2ª Sessa 115/125+10 – 27/30; 3ª Chinaglia 116/125 – 18/25; 4ª Grassia 117/125 – 15/20; 5ª Della Valle 116/125+5 – 11/15; 6ª Ragazzini 115/125 – 10/15; 7ª F. Rossi 116/125+4 – 6/10; 8ª Panza 120/125 – 3/10.
Juniores maschili: 1° Roncen 120/125+3 – 27/30+8; 2° Diana 123/125 – 27/30+7; 3° Battisti 117/125 – 21/25; 4° Barone 115/125 – 17/20; 5° Gori 116/125 – 11/15; 6° Materazzo 120/125+4 – 10/15; 7° Lombardi 115/125+3 – 7/10; 8° Capurso 115/125+2 – 6/10.
Juniores femminili: 1ª Montani 111/125+2 – 26/30; 2ª Archetti 110/125 – 24/30; 3ª Sforzi 111/125+1 – 18/25; 4ª Iovinella 109/125+5 – 15/20; 5ª Avagliano 107/125 – 11/15; 6ª Piazza 109/125+4 – 10/15; 7ª Garoppo 105/125 – 6/10; 8ª Giabbecucci 102/125 – 6/10.