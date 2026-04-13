Tiro a volo, Primo Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica a Conselice: Resca e Rossi dominano nell’Eccellenza

Si è concluso al Tav Conselice (RA) il Primo Gran Premio stagionale di Fossa Olimpica per la Categoria Eccellenza e le qualifiche Ladies e Juniores maschili e femminili. In pedana 188 atleti, mentre nelle contemporanee Prove Regionali nelle 22 sedi designate si sono registrati complessivamente 2.054 tiratori, con la Lombardia come regione più partecipata con 279 presenze.

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