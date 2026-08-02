Sport in tv oggi domenica 2 agosto: Italia-Slovenia e Tour de France femminile, Sportface su Prime Video e Samsung TV

La finale degli Europei Under 18 di basket tra Italia e Slovenia e la seconda tappa del Tour de France femminile guidano il programma sportivo di domenica 2 agosto. Spazio anche agli Europei di canottaggio, tuffi, nuoto artistico e mountain bike, al Gran Premio delle Fiandre di motocross e al debutto di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Montreal. Su Amazon Prime Video e Samsung TV prosegue inoltre il palinsesto quotidiano di Sportface TV.

Una domenica ricchissima di appuntamenti, con eventi in programma sin dalle prime ore del mattino. Il tennis apre la giornata con la finale dell’ATP 250 di Los Cabos, mentre in Europa saranno assegnate medaglie nel canottaggio, nel nuoto artistico, nei tuffi e nella mountain bike.

Nel pomeriggio riflettori puntati sul ciclismo, con il Giro di Danimarca e il Tour de France femminile, e sul motocross, con le quattro gare del Gran Premio delle Fiandre. Dalle 17.00 cominciano inoltre i tornei di Montreal e Toronto, prima della finale europea dell’Italia Under 18 di basket contro la Slovenia.

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Sport in tv oggi, domenica 2 agosto

Non prima delle 05.00 – TENNIS – ATP 250 Los Cabos, finale Gea-Shapovalov: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

08.30 – CANOTTAGGIO (Europei) – Semifinali e finali: diretta dalle ore 11.00 su Rai 2 HD e in streaming su RaiPlay e worldrowing.com; dalle ore 13.00 la copertura prosegue su Rai Sport HD.

09.00 – NUOTO ARTISTICO (Europei) – Team free, preliminari: diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

09.45 – GOLF FEMMINILE (LPGA Tour) – British Open, quarto giro: diretta dalle ore 13.00 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.55 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH – Decima giornata, prima sessione: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

10.25 – MOTOCROSS (MX2) – Gran Premio delle Fiandre, warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

10.45 – MOTOCROSS (MXGP) – Gran Premio delle Fiandre, warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

11.00 – MOUNTAIN BIKE (Europei) – Cross country femminile Under 23: diretta streaming sulla pagina ufficiale di Euro MTB 2026.

12.00 – LACROSSE FEMMINILE (Mondiali) – Finale Stati Uniti-Canada: diretta streaming su WL TV.

12.30 – TUFFI (Europei) – Trampolino da un metro femminile, preliminari: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay Sport 2, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

12.40 – CICLISMO – Circuito de Getxo: diretta streaming sul canale YouTube di Prensa Puntagalea.

12.45 – CICLISMO – Giro di Danimarca, quinta tappa: diretta dalle ore 13.30 su Eurosport 1 HD e in streaming su DAZN, Discovery+ e HBO Max.

13.00 – TRIATHLON (World Cup di Rio de Janeiro) – Gara Elite femminile: diretta streaming su triathlonlive.tv.

13.15 – MOTOCROSS (MX2) – Gran Premio delle Fiandre, gara 1: diretta streaming su Discovery+, HBO Max e mxgp-tv.com.

13.30 – VOLLEY (Nations League, finale) – Polonia-Stati Uniti: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su DAZN e VBTV.

13.30 – MOUNTAIN BIKE (Europei) – Cross country femminile Elite: diretta streaming su Discovery+, HBO Max e sulla pagina ufficiale di Euro MTB 2026.

14.15 – MOTOCROSS (MXGP) – Gran Premio delle Fiandre, gara 1: diretta streaming su Discovery+, HBO Max e mxgp-tv.com.

14.20 – CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, seconda tappa: diretta dalle ore 15.30 su Eurosport 1 HD e in streaming su DAZN, Discovery+ e HBO Max.

15.00 – TRIATHLON (World Cup di Rio de Janeiro) – Gara Elite maschile: diretta streaming su triathlonlive.tv.

15.45 – BASKET FEMMINILE (Europei Under 18) – Italia-Finlandia: diretta streaming sul canale YouTube di FIBA Basketball.

16.00 – NUOTO ARTISTICO (Europei) – Duo tecnico misto, finale: diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

16.10 – MOTOCROSS (MX2) – Gran Premio delle Fiandre, gara 2: diretta streaming su RaiPlay Sport 2, Discovery+, HBO Max e mxgp-tv.com.

16.10 – MOUNTAIN BIKE (Europei) – Cross country maschile Elite: diretta streaming su Discovery+, HBO Max e sulla pagina ufficiale di Euro MTB 2026.

16.30 – GOLF (PGA Tour) – Rocket Classic, quarto giro: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 19.00 anche su Eurosport 2 HD e DAZN.

17.00 – TENNIS – ATP Masters 1000 Montreal, primo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Berrettini-Navone sarà il secondo match dalle ore 17.00.

17.00 – TENNIS – WTA 1000 Toronto, primo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX. Stefanini-Osorio sarà il secondo match dalle ore 18.30, mentre Cocciaretto-Gibson sarà il quarto incontro del programma. Copertura anche su SuperTennis HD dalle 17.00 alle 18.00 e dalle 23.00 in poi.

17.10 – MOTOCROSS (MXGP) – Gran Premio delle Fiandre, gara 2: diretta tv su Eurosport 2 HD; diretta streaming su RaiPlay Sport 2, DAZN, Discovery+, HBO Max e mxgp-tv.com.

17.55 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH – Decima giornata, seconda sessione: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

18.00 – TENNIS – WTA 500 Washington, finale Pegula-Eala: diretta tv su SuperTennis HD; diretta streaming su SuperTenniX. Differita alle ore 20.30 su Sky Sport 252, Sky Go e NOW.

19.00 – TUFFI (Europei) – Sincro misto dal trampolino da tre metri, finale: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

19.30 – TENNIS – WTA 250 Memphis, finale Liutova-Vidmanova: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.

20.30 – BASKET (Europei Under 18, finale) – Italia-Slovenia: diretta streaming sul canale YouTube di FIBA Basketball.

Non prima delle 20.30 – TENNIS – ATP 500 Washington, finale Fritz-Jodar: diretta streaming su Tennis TV. Differita alle ore 23.00 su Sky Sport Uno, Sky Go e NOW.

21.00 – TUFFI (Europei) – Trampolino da un metro femminile, finale: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Il palinsesto di domenica 2 agosto propone ginnastica ritmica e artistica, approfondimenti, podcast, storie sportive e contenuti dedicati ai protagonisti italiani. La programmazione completa è disponibile su Sportface TV attraverso Amazon Prime Video e Samsung TV. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

00.43.36 – FATE – California Dreaming – Martina Maggio

00.47.13 – INSIDE – Alice D’Amato

01.01.50 – INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi

01.27.40 – Jimmy Grimble

03.22.33 – European Cup Cross Battles di ginnastica ritmica – Baku 2026

08.29.02 – INSIDE – Stefano Mei, presidente FIDAL

08.46.07 – INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà

09.12.00 – INSIDE – Milano Cortina – Flavio D’Ambrosi, presidente FPI

09.28.56 – INSIDE – Milano Cortina – Luciano Rossi, presidente FITAV

09.36.41 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

10.12.52 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

10.22.53 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

10.33.28 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

10.56.48 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini

11.12.18 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

11.29.31 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

11.46.17 – Old But Gold – Episodio 2

12.06.14 – Old But Gold – Episodio 1

12.29.32 – Old But Gold – Episodio 3

12.52.37 – FIG Apparatus World Cup di ginnastica ritmica – Baku 2026

18.30.45 – Mediterranean Games – Sea Unites Us All | Episode 2 – Nations of Champions

18.58.47 – FATE – Le Origini del Successo – Stagione 2, episodio 4

19.25.08 – FIG Apparatus World Cup di ginnastica artistica – Osijek 2026 – Day 2

23.31.16 – INSIDE – Gabriele Sguerri | L’arte del taekwondo, Forme e Freestyle

23.38.52 – INSIDE – Antonino Bossolo | Tra vittorie, sconfitte e accettazione

23.48.09 – INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella, presidente FASI