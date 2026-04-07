Compak Sporting, 1° GP Piccoli Calibri a Sezze: Spada oro in Eccellenza al calibro 20, Turini doppietta nei calibri 28 e 410

Sul campo del Tav Sezze il weekend di Pasqua ha ospitato la prima gara stagionale riservata ai calibri inferiori al 12. Buglione protagonista in Prima Categoria, Berti miglior punteggio assoluto con 97/100 nel cal. 20. Tutti i podii delle tre specialità

Il weekend di Pasqua ha portato in pedana gli specialisti del Compak Sporting per il 1° Gran Premio Piccoli Calibri della stagione 2026, disputato sulle pedane del Tav Sezze in provincia di Latina nelle giornate di sabato 4 e lunedì 6 aprile. Un appuntamento tradizionalmente molto apprezzato dagli specialisti della disciplina, chiamati a confrontarsi nei calibri 20, 28 e .410.

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Calibro 20: Spada campione in Eccellenza, Berti miglior punteggio assoluto

Diciotto agonisti in gara nel calibro 20. In Eccellenza ha vinto il CT Veniero Spada di Fabro (PG) con 93/100, davanti a Simone Consolini di Anagni (FR), argento con 92/100. Tra i Junior oro ad Alessandro Buglione di Latina con 63/100.

In Prima Categoria si è imposto Umberto Buglione di Latina con 89/100, seguito da Andrea Palmieri di Torrice (FR) con 88/100 e Diego Bedin di Latina con 87/100. In Seconda Categoria il migliore è stato Simone Berti di Sezze (LT) con 97/100, il miglior punteggio assoluto dell’intera competizione: con lui sul podio Bruno Bobba di Arce (FR) con 88/100 e Alessandro Battisti di Latina con 79/100. In Terza Categoria oro a Bruno Mattiuzzo di Latina con 82/100, argento ad Alessandro Visentini di Latina con 74/100 e bronzo a Biagio De Bonis di Fondi (LT) con 73/100. Tra i Senior il migliore è Giorgio Ceretta di Ventotene (LT) con 90/100. Nella classifica unica Veterani e Master oro a Roberto Fusti di Latina con 83/100, argento a Baldassare Terranova di Ardea (RM) con 63/100.

Calibro 28: Turini in Eccellenza, Buglione e Battisti i migliori punteggi

Quarantadue specialisti in pedana nel calibro 28. In Eccellenza ha prevalso Michele Turini di Calcinaia (PI) con 72/75, davanti a Pietro Russo di Pignataro Maggiore (CE) con 70/75 e Emiliano De Carolis di Terracina (LT) con 67/75.

In Prima Categoria ancora Umberto Buglione di Latina in cima con un quasi perfetto 74/75, seguito da Michele Burroni di Civitella in Val di Chiana (AR) con 72/100 e Diego Bedin con 68/75. In Seconda Categoria trionfo di Alessandro Battisti di Latina con 74/75 — miglior punteggio della giornata a pari merito con Buglione — argento a Manuel Piccoli di Torri di Quartesolo (VI) con 69/75 e bronzo a Federico Antonetti di Pontinia (LT) con 68/75. In Terza Categoria primo Fabio Polese di Treviso con 67/75, secondo Bruno Mattiuzzo di Latina con 66/75 dopo spareggio con Riccardo Porcelli di Latina terzo con 66/75. Tra i Senior spareggio al vertice: Marco Morea di Latina oro con 73/75, Marco Greco di Sezze (LT) argento con 73/75, bronzo a Massimo Foletto di Aprilia (LT) con 71/75. Veterani e Master: oro a Nicola Zitiello di Sparanise (CE) con 64/75, argento ad Antonio Ballarotta di Arezzo con 62/75, bronzo a Claudio Rapone di Sezze (LT) con 60/75.

Calibro 410: Turini ancora in vetta, Antonetti miglior punteggio assoluto

Quarantaquattro tiratori in pedana nel calibro .410. Turini si conferma dominante anche in questa specialità: oro in Eccellenza con 70/75, argento a Emiliano De Carolis con 69/75 e bronzo a Emiliano Tazioli di Quarrata (PT) con 66/75.

In Prima Categoria oro a Diego Attardo di Spigno Saturnia (LT) con 70/75, argento a Diego Bedin con 69/75 dopo shoot-off su Michele Burroni terzo con 69/75. In Seconda Categoria il miglior punteggio assoluto è di Federico Antonetti di Pontinia (LT) con 72/75, seguito da Alessandro Surpoli di Velletri (RM) con 71/75 e Davide Astemio di Latina con 67/75. In Terza Categoria oro a Marco Bordignon di Latina con 67/75, argento ad Alessandro Onori di Montelibretti (RM) con 66/75, bronzo a Fabio Polese con 67/75. Tra i Senior oro a Diego Riccio di Cellole (CE) con 71/75, argento a Giorgio Ceretta con 70/75 e bronzo a Marco Morea con 67/75. Veterani e Master: oro a Roberto Fusti di Latina con 69/75, argento a Ciro Dalla Nora di Pontinia (LT) con 68/75 e bronzo ad Antonio Ballarotta con 46/75.