Giovanissimevolmente d’inverno: talento e crescita nei circuiti regionali di Fossa Olimpica

I circuiti regionali invernali della Fossa Olimpica stanno offrendo un palcoscenico importante alle nuove promesse del Settore Giovani della FITAV, ovvero la Federazione Italiana Tiro al Volo, con risultati di spessore fin dalle prive prove dell’anno.

Tra i nomi che si stanno mettendo in evidenza nei rispettivi circuiti, lombardo e umbro, emergono Michele Rocchi e Maria Iovinella, due giovani atleti che stanno traducendo il lavoro degli ultimi mesi in prestazioni consistenti e affidabili in gara, guardando con fiducia alla stagione agonistica nazionale di questo 2026.

Alla scoperta di Michele Rocchi: dai primi risultati alla voglia di fare il salto

Nel circuito invernale lombardo della Fossa Olimpica sta brillando il diciottenne Michele Rocchi, tiratore della qualifica Allievi e atleta del Tap Pezzaioli. Il diciottenne ha collezionato due secondi posti consecutivi nelle prime gare, realizzando 44/50 sia al Concaverde che a Cieli Aperti, confrontandosi con avversari di alto profilo come il campione europeo Francesco Tanfoglio e Luca Gerri.

Per Michele il 2025 è stato un anno di crescita ed apprendimento: ha lavorato sui suoi punti deboli insieme all’allenatore Emilio Poli, analizzando le variazioni di rendimento in gara per trovare continuità. Il suo obiettivo dichiarato per il 2026 è quello di consolidare la propria media tecnica e puntare al passaggio alla qualifica Juniores.

La sua passione per il tiro a volo è nata da piccolo, dopo aver praticato basket fino all’adolescenza, per poi innamorarsi di questo sport anche grazie all’esperienza diretta sul campo fatta insieme alla famiglia.

Maria Iovinella: un avvio di stagione ricco di segnali incoraggianti

In Umbria, invece, la diciassettenne Maria Iovinella, atletica della Marina Militare, sta vivendo un avvio di stagione positivo. Dopo un 2025 denso di risultati, nel 2026 ha subito dimostrato di essere in forma in pedana: nella prima prova del circuito regionale ha centrato un ottimo 46/50, e in altri test ha addirittura realizzato un 50/50.

Iovinella interpreta la stagione come un’opportunità di crescita, consapevole che comunque ci saranno degli alti e bassi che dovrà affrontare a testa alta considerando che fanno parte del percorso. La sua esperienza nella scorsa stagione, culminata con diversi podi e il personale di 115 nel Campionato interforze, testimonia la qualità del suo lavoro in pedana e la determinazione a migliorare ancora.

Con l’arrivo di gara ancora più importanti, vedi i premi di Eccellenza e le fasi nazionali, Maria punta a consolidare la sua media di punteggio e a giocarsi le proprie carte anche davanti a un pubblico più vasto.