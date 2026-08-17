Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, scatta il raduno del Trap a Torricella: azzurri al lavoro per le medaglie

Il Direttore Tecnico Marco Conti guida la preparazione sulle pedane pugliesi con Stanco, Sessa, De Filippis e Buccolieri. Gare al via il 25 agosto tra prove individuali e Mixed Team.

La marcia di avvicinamento dell’Italia verso la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 compie un ulteriore passo in avanti. Sulle pedane dell’impianto di Torricella, in provincia di Taranto, prende il via il raduno collegiale della Nazionale di Trap, che segue cronologicamente quello già svolto dalla selezione azzurra di Skeet.

Il quartetto azzurro al lavoro con il DT Marco Conti

A dirigere le operazioni sul campo è il Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti. Il tecnico umbro ha radunato la squadra per due intense giornate di rifinitura, utili a trovare i corretti riferimenti e affinare la preparazione prima del confronto internazionale. Il gruppo dei convocati è composto da quattro tiratori:

– Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle), nativa di Sturno (Avellino)

– Erica Sessa (Fiamme Oro), proveniente da Cava de’ Tirreni (Salerno)

– Mauro De Filippis (Fiamme Oro), atleta di casa originario di Taranto

– Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro), di San Pancrazio Salentino (Brindisi)

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Il programma e il calendario delle gare

I due giorni di test e regolazioni serviranno a farsi trovare pronti per l’inizio delle competizioni ufficiali, con il via fissato per martedì 25 agosto. Il calendario della rassegna mediterranea vedrà gli specialisti della fossa olimpica impegnati martedì 25 e mercoledì 26 agosto per le sfide individuali, mentre giovedì 27 agosto sarà la volta della contesa per le medaglie nel Mixed Team.