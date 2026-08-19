Formula 1, Ferrari riparte da Zandvoort: Vasseur avverte, “Ci aspettiamo una lotta serrata”

Il Mondiale torna dopo la pausa estiva con il GP d’Olanda, dodicesimo appuntamento della stagione e weekend con Sprint. Ferrari seconda tra i costruttori, Hamilton e Leclerc rispettivamente secondo e quarto nella classifica piloti.

La pausa estiva è terminata e la Formula 1 è pronta a riaccendere i motori. Il Mondiale riparte dal Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, dodicesimo appuntamento della stagione e prima tappa di una seconda parte di campionato che si annuncia particolarmente combattuta.

Il weekend olandese proporrà anche il formato Sprint, riducendo quindi il tempo a disposizione di squadre e piloti per trovare il giusto assetto prima delle sessioni competitive.

Ferrari seconda nel Mondiale costruttori

La Scuderia Ferrari HP si presenta a Zandvoort occupando la seconda posizione nella classifica costruttori.

Buona anche la situazione nel Mondiale piloti, con Lewis Hamilton secondo e Charles Leclerc quarto. Entrambi hanno già conquistato una vittoria nel corso della stagione.

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Vasseur: “Affrontiamo una gara alla volta”

Alla vigilia del ritorno in pista, il team principal della Ferrari Fred Vasseur ha ribadito l’approccio della squadra in vista della seconda metà dell’anno.

“Zandvoort segna l’inizio della seconda parte della stagione: il nostro approccio resta lo stesso, affrontare una gara alla volta e concentrarci su noi stessi. Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per quella che ci aspettiamo essere una competizione molto serrata”.

Il formato Sprint aumenta l’importanza della preparazione

Uno degli elementi centrali del fine settimana sarà proprio la Sprint. Con una sola sessione di prove libere disponibile prima della Sprint Qualifying, il margine di errore sarà ridotto.

“Come sempre con il formato Sprint, avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, il che rende ancora più importante la preparazione e il fatto di riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri”, ha spiegato Vasseur.

Il circuito olandese rappresenterà inoltre un banco di prova impegnativo sia per le monoposto sia per chi sarà al volante.

“Zandvoort è una pista impegnativa sia per i piloti sia per le vetture e il nostro obiettivo sarà metterci nelle migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno”.

Per Ferrari comincia dunque da Zandvoort una seconda parte di stagione nella quale Hamilton e Leclerc proveranno a consolidare la posizione della squadra e a restare protagonisti nella corsa ai vertici del Mondiale.