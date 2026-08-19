Europei ginnastica artistica maschile 2026, oggi l’Italia in gara a Zagabria: quando e come seguire gli azzurri

Scatta il 37° Campionato Europeo senior: Abbadini, De Rosa, Villa, Federici e Speranza cercano la finale a squadre, mentre Targhetta punta al cavallo con maniglie. Qualificazioni in streaming su GymTV, finali in diretta Rai.

È iniziato questa mattina a Zagabria il 37° Campionato Europeo senior di ginnastica artistica maschile. L’Arena Zagreb ospiterà la rassegna continentale fino a domenica 23 agosto, con l’Italia pronta a entrare in gara nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto.

La giornata inaugurale è interamente dedicata alle qualificazioni senior, che assegneranno anche il titolo individuale all-around e definiranno gli ammessi alle finali di specialità e le otto migliori squadre che si contenderanno il titolo continentale nell’ultima giornata.

Italia in pedana dalle 17.45

La squadra azzurra è composta da Yumin Abbadini, Edoardo De Rosa, Riccardo Villa, Ares Federici e Simone Speranza. A loro si aggiunge Gabriele Targhetta, che gareggerà da individualista esclusivamente al cavallo con maniglie con l’obiettivo di conquistare un posto nella finale di specialità.

L’Italia è stata inserita nella terza e ultima suddivisione e inizierà la propria prova alle 17.45, partendo dalla sbarra insieme al mixed group 3, formato dagli individualisti di Polonia, Azerbaijan e Danimarca.

Gli azzurri entreranno quindi in gara conoscendo già i risultati della Russia, presente sotto bandiera neutrale e senza simboli o emblemi nazionali, e si confronteranno nello stesso turno con alcune delle principali rivali continentali, tra cui Francia, Turchia, Germania e Croazia. Proprio la formazione padrona di casa può ora contare anche su Illia Kovtun, naturalizzato nell’ultimo anno.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Abbadini, Villa e Federici nell’all-around

Saranno tre gli italiani impegnati nel concorso generale individuale: Yumin Abbadini, Riccardo Villa e Ares Federici.

Abbadini torna a inseguire un risultato importante nell’all-around dopo il bronzo conquistato a Rimini nel 2024. Il titolo continentale è attualmente nelle mani del turco Adem Asil.

Simone Speranza ed Edoardo De Rosa si divideranno invece gli attrezzi. Il siciliano sarà impegnato ad anelli, volteggio e corpo libero, mentre De Rosa gareggerà a cavallo con maniglie e parallele pari.

Nelle qualificazioni a squadre verrà applicata la formula che prevede quattro esecuzioni per attrezzo, con le migliori tre considerate ai fini della classifica.

Italia sempre sul podio nelle ultime quattro edizioni

La Nazionale arriva a Zagabria forte di una notevole continuità di risultati. Nell’ultima edizione, disputata a Lipsia nel 2025, l’Italia aveva conquistato il bronzo alle spalle della Gran Bretagna campione e della Svizzera.

Il team maschile è salito sul podio in ognuna delle ultime quattro rassegne continentali: argento a Monaco 2022, oro ad Antalya 2023, bronzo a Rimini 2024 e ancora bronzo a Lipsia 2025.

L’obiettivo iniziale della formazione azzurra sarà dunque entrare nuovamente tra le migliori otto e garantirsi l’accesso alla finale a squadre.

Le finali di specialità venerdì e sabato

Le qualificazioni di oggi determineranno anche gli otto finalisti per ciascun attrezzo. Le finali di specialità senior saranno distribuite su due giornate: venerdì 21 e sabato 22 agosto.

Al termine delle qualificazioni, previsto attorno alle 21.15, sarà inoltre assegnato il titolo europeo individuale all-around tra i migliori 24 ginnasti, con un massimo di due rappresentanti per nazione.

La finale a squadre chiuderà invece il programma senior nell’ultima giornata della manifestazione.

Lo staff azzurro a Zagabria

Ad accompagnare gli atleti in pedana saranno i tecnici Alberto Busnari e Gianmatteo Centazzo.

Lo staff è completato dal direttore tecnico Giuseppe Cocciaro e dall’allenatore Corrado Corti.

Giovedì 20 agosto sarà invece il momento dell’Italia junior, che farà il proprio esordio nella rassegna continentale di categoria.

Europei ginnastica artistica maschile: dove vedere le qualificazioni

Le qualificazioni senior, prodotte da European Gymnastics, saranno disponibili per l’intera giornata in diretta streaming a pagamento su GymTV.

Le finali senior saranno invece trasmesse in diretta dalla Rai.

Per seguire in tempo reale punteggi e classifiche sarà inoltre disponibile il live scoring attraverso SmartScoring.

L’appuntamento principale per l’Italia è dunque fissato alle 17.45, quando gli azzurri inizieranno dalla sbarra la loro corsa europea a Zagabria.