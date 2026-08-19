Europei Volley Femminile 2026, il girone dell’Italia: calendario, avversarie e date della Pool D a Göteborg

Le azzurre inserite nel raggruppamento con Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia: debutto venerdì 21 agosto alle 16 allo Scandinavium. Il programma completo delle sfide.

È entrata nel vivo la spedizione della Nazionale Seniores Femminile di pallavolo in vista dei Campionati Europei 2026. La delegazione italiana ha raggiunto la città di Göteborg nella mattinata di ieri, martedì 18 agosto, atterrando allo scalo di Göteborg-Landvetter alle ore 11.20 con un volo diretto decollato da Milano Malpensa. Ad accogliere le atlete al loro arrivo c’è stato il calore dei tifosi, con le giocatrici subito disponibili per foto e autografi prima del trasferimento in hotel.

Il primo approccio allo Scandinavium e il programma di oggi

Nel corso del pomeriggio di ieri la squadra ha calcato per la prima volta il parquet svedese sostenendo un allenamento intenso sul campo secondario dello Scandinavium, utile a prendere confidenza con l’impianto e a oliare i meccanismi tattici prima delle gare ufficiali. Nella giornata di oggi, mercoledì 19 agosto, il gruppo proseguirà la marcia di avvicinamento con una nuova sessione di lavoro fissata per le ore 17.00.

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Il calendario della Pool D: esordio venerdì alle 16 contro la Croazia

Inserita nella Pool D che si giocherà interamente a Göteborg, l’Italia farà il suo debutto venerdì 21 agosto alle ore 16.00 allo Scandinavium affrontando la Croazia. Il cammino delle azzurre nella fase a gironi proseguirà poi rispettando il seguente ordine di sfide:

– Croazia (21 agosto, ore 16.00)

– Montenegro

– Svezia

– Slovacchia

– Francia

La determinazione di Stella Nervini: “Reagiamo all’infortunio di Lolly con compattezza”

A fare il punto sul clima all’interno dello spogliatoio azzurro è stata la schiacciatrice Stella Nervini: “Le sensazioni sono indubbiamente molto positive. Arriviamo dal torneo disputato in Polonia che ha fornito ottime indicazioni, confermando che possiamo disporre di valide alternative al nostro consueto sistema di gioco. Adesso più che mai, alla luce del brutto infortunio occorso a Lolly, sappiamo che ciascuna di noi dovrà farsi trovare pronta. Ognuna potrà essere chiamata in causa per dare il proprio contributo ed è fondamentale sapere di avere a disposizione soluzioni differenti. Siamo entusiaste di essere qui in Svezia e di aver trovato temperature più fresche: non vediamo l’ora di scendere in campo per la prima gara dell’Europeo contro la Croazia”.

La schiacciatrice ha poi concluso soffermandosi sull’approccio mentale del gruppo: “Durante gli allenamenti ci divertiamo parecchio, siamo estremamente competitive anche tra compagne e questo rende il lavoro quotidiano molto stimolante. Non ci alleniamo per semplice dovere, ma perché amiamo ciò che facciamo e ne traiamo grande soddisfazione. Siamo consapevoli che d’ora in avanti ogni singola seduta assumerà un valore determinante, dato che con l’avanzare del torneo le energie saranno sempre più rivolte ai match. Per questa ragione ogni minuto trascorso in campo o in sala pesi diventa assolutamente prezioso”.