Fossa Universale, il circuito 2026 parte con 400 atleti e cinque sedi protagoniste

La stagione 2026 della Fossa Universale è cominciata con numeri importanti e una partecipazione ampia, segnale di un movimento vivo e competitivo. Il primo Gran Premio dell’anno, andato in scena domenica 22 marzo, ha coinvolto complessivamente 400 specialisti della “cinque macchine”, distribuiti tra cinque impianti: Tav Pecetto, Raimondo, Torretta, Le Tre Piume e San Marino.

È stato un avvio significativo, utile non solo per assegnare i primi titoli stagionali, ma anche per offrire un primo quadro dei valori in campo nelle diverse categorie e qualifiche. Tra i risultati più rilevanti spiccano le vittorie in Eccellenza di Marco Molteni, Luigi Viscovo, Giuseppe Fiume, Alessandro Camisotti e Carlo Angelantoni, protagonisti di un’apertura di circuito già molto combattuta.

Le sedi di gara e migliori risultati di giornata

Ogni campo ha contributo a rendere ricca e variegata questa prima prova. Il Tav Pecetto è stato l’impianto con il maggior numero di presenze, accogliendo ben 104 atleti, mentre Raimondo, Torretta, Le Tre Piume e San Marino hanno completato il quadro con una partecipazione comunque significativa. In Piemonte, Marco Molteni ha conquistato l’Eccellenza dopo uno spareggio serrato, mentre Jacopo Cipriani si è distino in Prima Categoria con 98/100, migliore punteggio assoluto della sede.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

In Campania, Luigi Viscovo ha primeggiato nella categoria regina, con Massimo Croce autore del miglior totale generale locale. In Sicilia, Giuseppe Fiume ha firmato il successo in Eccellenza, ma si sono messi in evidenza anche Pierluigi Sollami e Nicolò Flo nelle altre classifiche. In Veneto, invece, Alessandro Camisotti ha fatto segnare il miglior punteggio di giornata.

Donne, giovani e veterani accendono il primo Gran Premio

Accanto ai big della massima categoria, il Gran Premio ha valorizzato anche il rendimento di Ladies, Junior, Senior, Veterani e Master. Bianca Revello, Ester Iannotti, Sandra Spinnato, Rachele Amighetti e Roberta Pelosi hanno conquistato i successi femminili nelle rispettive sedi, mentre tra i giovani si sono messi in mostra Matteo Bruno, Simone Boccanfuso, Luca Baldo Annaloor, Daniel Peroni e Tommaso Anglini.

Molto competitivo anche il quadro delle altre qualifiche, con risultati di rilievo firmati da Graziano Cazzaniga tra i Senior, Mauro Rossetti e Alfio Pedini tra i Veterani e Giorgio Bottigella, Nicolò Leo e Mauro Abati tra i master.